Умер Владимир Жириновский

Владимир Жириновский - бессменный лидер парламентской партии ЛДПР - умер в Москве. Ему было 75 лет. Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом.

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", - сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

25 марта СМИ ошибочно сообщили о смерти лидера ЛДПР, который находился в Центральной клинической больнице с февраля после заражения коронавирусом. Володин тогда быстро опроверг его кончину, а в партии пообещали судиться с СМИ, первыми сообщившими о смерти Жириновского.

Жириновского называли "политическим клоуном" и державником-великороссом, популистом и антизападником, евреем и антисемитом, женоненавистником и любимцем женского электората. Одни его высмеивали и презирали, другие им восхищались, о нем сочиняли анекдоты.

Vladimiras Putinas, Vladimiras Žirinovskis Foto: Stopkadras

"Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел, - пишет Володин. - Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России".

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