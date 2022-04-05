"Их насиловали и убивали на глазах своих же детей". Что Зеленский сказал на заседании Совбеза ООН

Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил российские войска в убийствах и изнасилованиях мирных граждан во время войны в Украине.

В числе прочего он заявил, что ООН не смогла обеспечить безопасности в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в Совбезе как оружием.

Он предложил созвать международную конференцию в Киеве, чтобы определить, как дальше поддерживать мир во всем мире.

После выступления президента Украины на заседании был показан видеоролик с кадрами погибших в Буче и других небольших городах под Киевом, откуда вышли российские войска.

"Трудно найти такое военное преступление, которое бы оккупанты там не совершили. Российские военные искали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин за дверями домов, когда подходили и звали просто того, кто тут живой. Они убивали целые семьи – взрослых и детей. И пытались сжечь их тела", - рассказал глава Украины.

Зеленский сказал, что жители Украины каждый день чтят память погибших мирных людей. "Которых убивали выстрелом в затылок или в глаз после пыток. Которых расстреливали просто на улицах. Которых бросали в колодцы, чтобы они там погибли в страданиях. Которых убивали в квартирах, в домах, подрывая гранатами. Давили танками - просто в гражданских машинах – посреди дороги. Ради удовольствия. Которым отрубали конечности и перерезали горло. Которых насиловали и убивали на глазах своих же детей. Им отрывали язык только потому, что не слышали от них того, что хотели услышать".

Президент Украины зада вопрос, чем происходящее отличается от того, что что делало "Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах мира. "Разве что тем, что это делает постоянный член Совета Безопасности ООН", - сказал вслед за этим Зеленский.

Он обвинил Россию в разрушении границ, сознательном разжигании войн и национальной ненависти. И заявил, что Москва "поддерживает на национальном уровне ненависть с помощью своей системы пропаганды и политической коррупции".

По мнению Зеленского, ООН не смогла выполнить свою основную функцию.

"Где та безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет, хотя и существует Совет Безопасности, как ни в чем не бывало. Так где же тот мир, ради гарантирования которого создавалась Организация Объединенных Наций. Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечить принуждение каких-либо агрессоров к миру, просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока удерживали наш город в оккупации. Но миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах, в других оккупированных районах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одна и та же. Преступления одинаковые. И ответственность должна быть неизбежной", - сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что Совбез ООН необходимо реформировать. "Либо [нужно] отстранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно ее же агрессии и ее же войны, и тогда сделать все, что может установить мир, либо покажите, как можно переформатироваться и работать ради мира. Или, если ваш нынешний формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск", - сказал Зеленский.

После него в Совбезе выступил представитель России Василий Небензя, который отверг обвинения Зеленского и обвинил в убийствах и пытках украинских военных и "нацистов".

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