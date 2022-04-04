Путин подписал указ об ответных визовых мерах в отношении стран ЕС и еще пяти государств

В понедельник, 4 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". Об этом пишет ТАСС.

Указ предусматривает приостановку действия некоторых пунктов соглашений об упрощенном порядке выдачи виз с Европейским союзом, Данией, Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, Путин также поручил Министерству иностранных дел (МИД) РФ ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев, которые совершали "недружественные действия".

Как сообщалось ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке новых мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих недружественные действия против России.

Он напомнил, что в рамках ответа на недружественные действия ряда иностранных государств 15 марта уже были приняты поправки к законодательству, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее такие меры могли приниматься только в отношении граждан США.

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