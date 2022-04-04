Госсекретарь США Блинкен - о военных преступлениях России в Буче: российские зверства по отношению к Украине продолжаются

Глава внешнеполитического ведомства США дал интервью телеканалу CNN. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, снимки убитых мирных жителей в городе Буча после ухода российских войск, это — ”удар под дых”. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что лица, виновные в военных преступлениях, должны быть привлечены к ответственности, передает "Голос Америки".

Комментарии Блинкена прозвучали на следующий день после того, как украинские войска вошли в город Буча, расположенный вблизи Киева, и, как сообщили официальные лица и очевидцы, обнаружили тела приблизительно 300 мирных жителей, убитых российскими военными. Госсекретарь озвучил свою позицию в воскресном интервью телеканалу CNN.

”Мы не можем не рассматривать эти изображения иначе как (своего рода) удар под дых”, — сказал Блинкен. Он отметил, что, как заявила администрация Байдена, она считает, что российские войска совершили (в Украине) военные преступления и Белый дом помогает собирать имеющиеся свидетельства этих преступлений.

”Необходимо привлечь виновных к ответственности, — сказал Блинкен. — И я думаю, что самое главное — то, что мы не можем быть равнодушны к произошедшему. … Это — реальность, это происходит каждый день, пока продолжаются российские зверства по отношению к Украине”.

Блинкен не стал отвечать на вопрос, считают ли Соединенные Штаты, что российские войска совершили акт геноцида.

”Мы будем тщательно искать и документировать все, что мы видим. Соберем [факты] воедино, чтобы это увидели соответствующие учреждения и организации, в том числе Госдепартамент”, — сказал он.

В число упомянутых учреждений входят украинские правоохранительные органы и Международный уголовный суд, расследующий возможные военные преступления и преступления против человечества в Украине.

По словам главы Госдепартамента, пока ”рано говорить”, будут ли российские войска, выведенные из-под Киева, ”перегруппировываться, пополнять запасы, а затем возвращаться”, или они передислоцируются на восток и на юг, как заявляют российские официальные лица.

Блинкен отказался подтвердить сообщения о том, что США содействуют передаче танков советской эпохи украинским силам от восточноевропейских союзников. Однако он сказал, что члены альянса НАТО продолжают поставлять оружие ”по всем направлениям”.

”В Украине есть или скоро будет более 10 ПТРК (противотанковых ракетных комплексов — прим.ред.) на каждый российский танк”, — сказал он.

Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО 5-7 апреля в Брюсселе. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, во время встречи будет обсуждаться поддержка альянсом Украины.

Союзники также рассмотрят ”совместные усилия по привлечению к ответственности президента РФ Владимира Путина и содействию скорейшему прекращению его бессмысленной и разрушительной войны против Украины”, — заявил Прайс.

По его словам, госсекретарь США примет участие во встрече министров иностранных дел G7 для дополнительных консультаций.

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