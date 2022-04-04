Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy ("Грэмми"), призвав их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией "любым способом".

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей, - сказал политик. - Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием".

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После обращения Зеленского американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, и украинская поэтесса Любовь Якимчук исполнили композицию, посвященную Украине.

В 2022 году награда Grammy вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения омикрон-варианта коронавируса ее перенесли.

Лауреаты Grammy-2022

Победителем в номинации "Лучшая рэп-песня" стал Канье Уэст. Американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго была названа "Лучшим новым исполнителем". Дуэт Silk Sonic забрал награды в категориях "Песня года" и "Запись года".

Джазовый музыкант Джон Батист был удостоен наград за лучший альбом и лучшее музыкальное видео. Крис Стейплтон получил Grammy за лучшую песню в стиле кантри, а певица с африканскими корнями Анжелик Киджо - за лучший современный альбом мировой музыки.

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