Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго

Новые санкции против России будут введены в самое ближайшее время на фоне свидетельств зверств российских военных под Киевом, шокировавших Запад. Однако ядерная опция европейского эмбарго на нефть и газ из России скорее всего пока останется в запасе.

В то же время теперь стало окончательно ясно, что о смягчении санкций стоит забыть до завершения войны, а об их полной отмене - на долгие годы, до наказания виновных в военных преступлениях и смены власти в России, свидетельствуют заявления западных политиков и чиновников.

Развитый мир ввел беспрецедентные ограничения против России в ответ на вторжение в Украину. Их цель - отрезать Россию от западных технологий и денег, чтобы лишить ее руководителя Владимира Путина возможности продолжать войну в соседней стране, где российская армия уже убила тысячи украинцев и сравняла с землей несколько городов.

Однако ограничения оставили России возможность зарабатывать свыше 650 млн евро в день на продаже нефти, газа и угля в Европу, а вялотекущие мирные переговоры дали надежду избежать дальнейших драконовских мер вроде закрытия европейских портов, полного отключения банков от SWIFT и нефтегазового эмбарго.

Все изменилось в прошедшие выходные после публикации шокирующих кадров и свидетельств насилия и казней мирного населения на оккупированных российскими войсками украинских землях. Минобороны России отрицает злодеяния и называет фото- и видеосъемку мировых СМИ постановочной.

"Фотографии убитых российскими войсками мирных граждан в Ирпене и Буче напоминают о массовых расправах нацистского и советского режимов, - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и призвала к новым санкциям. - Безразличие - мать всех преступлений. Нужно собрать и сохранить доказательства, виновные должны предстать перед судом. А мы обязаны принять пятый пакет жестких санкций ЕС как можно скорее".

Новые санкции на подходе



"Я шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области", - написал глава Европейского совета, группы руководителей 27 государств ЕС, Шарль Мишель и поставил тег #BuchaMassacre ("резня в Буче").

"Дальнейшие санкции и поддержка на подходе", - твитнул Мишель сначала по-английски, а потом еще и по-украински.

Первые четыре пакета европейских санкций коснулись Путина и его окружения, госкомпаний и связанных с властями банков. ЕС заморозил резервы Банка России, запретил поставку наличных евро и предметов роскоши в Россию, однако не отказался от покупки у нее нефти, газа и угля, а также сохранил возможность рассчитываться за них даже через попавшие под санкции банки.

Пятый пакет обсуждался с момента введения предыдущего 15 марта. Он должен был появиться на начавшейся неделе и предполагал некоторое ужесточение уже существующих ограничений и закрытие лазеек, но не включал эмбарго.

Теперь вопрос в том, какой будет реакция ЕС на свидетельства мировых СМИ и правозащитников о преступлениях против мирного населения: ускорить принятие почти согласованного пакета и объявить о нем уже в понедельник-вторник или решиться на более серьезные меры, несмотря на то, что они угрожают благосостоянию и спокойствию Европы.

Западные СМИ пишут, что консенсуса пока нет. Восточная Европа, прежде всего Польша и страны Балтии, требуют решительных мер, однако против эмбарго и даже частичного отказа от нефти и газа из России выступает небольшая группа стран во главе с Германией - промышленным мотором и главным потребителем энергоресурсов в ЕС.

Для введения санкций требуется единодушие всех 27 стран Евросоюза - второй экономики мира с населением более 450 млн человек. Это - хорошие новости для Путина, у которого в ЕС есть сочувствующие и зависимые от российского газа партнеры, прежде всего, Венгрия, Италия и Австрия.

Когда ждать смягчения санкций? Очень не скоро



Но это и плохие новости, поскольку для снятия санкций также потребуется единогласное решение всех 27 государств. Каждое - от Нидерландов до Эстонии - придется убедить в том, что виновные наказаны, а Кремль полностью лишился инструментов вмешательства во внутренние дела, подкупа, кибератак и прямой военной агрессии.

Пока что они даже не заикаются об отмене санкций.

Санкции очень эффективны, согласились в конце прошлой неделе премьер Италии Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц и договорились по телефону, что надо бы их поддерживать. Другие выступают жестче.

"Мы не видим никаких признаков искреннего стремления России к успеху на переговорах. Поэтому о намерениях кремлевского режима мы должны судить по делам, а не по заявлениям", - сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Ее поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Обе потребовали ужесточить санкции против России. А польский премьер Матеуш Моравецкий прямо призвал отказаться от закупки нефти и газа в России.

"Санкции введены ради восстановления мира в Украине, а не для успокоения совести в Европе. Санкции призваны остановить Путина. И если этого не случилось, значит, они недостаточно жесткие", - написал он.

"Я повторяю требование к Европейскому совету: конфисковать активы российских олигархов и государства. И решительно отказаться от российских энергоносителей".

Надежды на деэскалацию и скорое послабление санкций убивает опыт предыдущих попыток Запада поставить Путина в угол за плохое поведение. О нем напомнил недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Мы предлагали Путину варианты выхода из тупика с сохранением лица на протяжении нескольких месяцев перед агрессией и даже после того, как он пошел на агрессию.

К огромному сожалению всякий раз вместо того, чтобы принять предложение, он жал на газ", - рассказывал Блинкен на недавнем брифинге.

Условия для снятия санкций, как их описал глава Госдепа США, будут созданы нескоро.

"Санкции введены не навсегда. Это лишь инструмент достижения цели, и когда она будет достигнута, они уйдут в прошлое. И я очень надеюсь, что война будет окончена, Путин остановит агрессию - и тогда санкции в какой-то момент будут сняты", - сказал Блинкен и описал, что именно должно быть сделано для этого:

"Окончание войны, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

На это уйдет много времени, предупредил его начальник Джо Байден в ходе европейского визита.

"Нужно посмотреть правде в глаза: эту битву не выиграть ни в ближайшие дни, ни даже за месяцы. Надо подготовиться к долгой схватке", - сказал американский президент на прошлой неделе.

Его ближайший союзник на континенте, Великобритания, позже уточнила, что перемирия будет недостаточно, Россия должна исправиться и больше так не делать.

"Соглашения о прекращении огня будет недостаточно, - привела слова британского премьера Бориса Джонсона его пресс-служба. - Необходимо усилить давление на Путина как экономически, так и посредством военной помощи (Украине), чтобы добиться полной смены курса России".

Аналогичные условия озвучил госсекретарь Блинкен.

"Нам нужно будет убедиться в том, что процесс необратим, что это никогда не повторится, что Россия не возьмется за старое через год, два или три".

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