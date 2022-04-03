ФОТО: Как выглядит уничтоженный под Киевом уникальный самолет "Мрия"

Журналисты информационных агентств получили доступ к аэропорту Гостомель под Киевом: здесь в конце февраля российская авиация уничтожила самый большой в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия".

Ранее было опубликовано видео с дрона, которое позволяет оценить масштаб разрушений.

В мире существовал единственный летный экземпляр самолета, который в 1980-х годах был построен на Киевском механическом заводе. Самолет предназначался для перевозки космического корабля "Буран" и различных компонентов ракеты-носителя.

Предполагается, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

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