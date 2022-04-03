Разведка США: Путину нужна "хоть какая-то" победа к 9 мая

Президент России Владимир Путин хочет добиться "хоть какой-то" победы к 9 мая, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в госструктурах США, передает RusDelfi.lv.

Предполагается, что Россия пересмотрела свою военную стратегию: теперь все усилия будут сконцентрированы на Донбассе и других регионах на востоке страны. Разведслужбы США полагают, что Путину нужен военный успех, и именно в Восточной Украине больше всего шансов добиться его в ближайшее время.

По данным американских источников, Путин сконцентрировался на 9 мая — эта дата имеет для него и для всей страны большое символическое значение. В этот день в Москве обычно проводится военный парад, и источники в США полагают, что в этом году Путин хочет праздновать на нем свою победу.

"У Путина будет парад победы 9 мая, вне зависимости от статуса войны или мирных переговоров", — соглашается в этим мнением анонимный источник в Европе.

При этом, отмечает CNN, похоже, что вне зависимости от заявлений Россия готовится к долгой войне в Украине. Быстрая победа, как планировалось изначально, оказалась невозможной.

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