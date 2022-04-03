Советник главы Офиса президента Украины Арестович считает, что исход войны будет решен через 2-3 недели

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что исход этой войны будет решен через 2-3 недели.

Об этом Арестович сказал журналистам во время визита в освобожденный от российских военных Ирпень.

Он заявил, что Украину ожидает очень тяжелая битва на Востоке, за Мариуполь.

"Мариуполь надо освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы применяем уже. Если первая судьба войны преимущественно решалась кампанией на севере, то сейчас вторая — на востоке. В зависимости от ее решения и будет понятно. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы продолжать активно эту фазу. На сбор этих резервов - минимум 2-3 месяца. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил 2-3 недели, но это от начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю за трое суток они активно должны уйти и после этого 2 недели решат все", — отметил Арестович.

Он также добавил, что, по его мнению, войска РФ уже не вернутся на север Киевской области.

"Они сюда не вернутся точно. Потому что, чтобы сюда вернуться, нужно по меньшей мере создать такую же группировку, на что они не способны. У них нет мобилизационного потенциала. А к тому же, с чисто военной точки зрения, сейчас они переносят усилия на восток, Мариуполь. То есть они через Россию возвращаются, а через Белгород, через Купянск снова запускаются. Но в Белгороде с ними постоянно что-то случается", - подчеркнул Арестович.

УНИАН напоминает, что ранее Арестович объяснил, почему России важно иметь контроль. Он отметил, что, согласно подсчетам украинской стороны, взятие города должно было состояться раньше.

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