Кремль: пожар на нефтебазе под Белгородом не создает "комфортные условия" для переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе под Белгородом. Он отметил, что инцидент не создает "условия, комфортные для продолжения переговоров".

"Естественно, президенту доложено", – сказал Песков. По его словам, власти сейчас принимают меры для реорганизации цепочки по снабжению топливом: "Чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива".

На просьбу оценить случившееся Песков ответил, что это должны делать не в администрации президента, а силовых ведомствах. При этом он добавил, что "превосходство [России] в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу заявил, что причиной пожара на нефтебазе стал удар с двух украинских вертолетов, которые якобы зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

В соцсетях появились несколько видео, на которых рядом с местом пожара видны два вертолета.

Украинские власти факт подобной атаки не подтверждали.

Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся в Индии, сказал в пятницу, что видит в переговорах между Россией и Украиной "движение вперед", и они должны продолжаться.

Как ранее сообщалось, переговоры продолжатся 1 апреля в формате видеосвязи.

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