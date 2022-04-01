Что происходит со здоровьем Путина? Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей

С того момента, как Владимир Путин стал президентом, Кремль скрывал информацию о его здоровье. Сперва никто не обращал на это внимания. Однако позднее, когда Путин время от времени начал исчезать из публичного поля, многие предполагали (не предъявляя, впрочем, убедительных доказательств), что это может быть как-то связано с его лечением. В то же время во всех поездках у президента появились сопровождение в виде большой бригады врачей. Издание ”Проект” выпустило расследование (зеркало издания) о здоровье российского лидера (среди его авторов — спецкор ”Медузы” Светлана Рейтер). Вот его пересказ.

Кремль намеренно выстраивал мачистский образ Путина. Проблема в том, что он падал с лошадей

В начале своего пребывания на посту президента Путин ”эксплуатировал образ активного мужчины в самом расцвете сил”, напоминает ”Проект”. Тогда, по словам работавшего с ним чиновника, президент редко обследовался и мало обращал внимания на состояние своего организма (например, на повышенную температуру). Тогда же в Кремле, выстраивая образ Путина как мачо, решили не рассказывать публике вообще ничего плохого о его здоровье.

Серьезной проблемой в те годы для Путина, который увлекался конным спортом, были падения с лошадей, пишет ”Проект”. Один из знакомых президента рассказал, что после одного из падений Путин какое-то время ”даже не мог встать на ноги”, а потом его долго лечили.

В 2012 году Путин впервые появился на публике с хромотой — это произошло в День народного единства, когда президент возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Как отмечает ”Проект”, в телетрансляции Путина старались не показывать, на сайте Кремля видеозапись с мероприятия выкладывать не стали, а информационным агентствам категорических запретили упоминать хромоту президента. К концу 2012-го хромота усугубилась — из-за этого длительность всех мероприятий с участием президента ограничили одним часом.

Тогда же, пишет ”Проект”, Кремль впервые начал использовать ”консервы” — заранее заготовленные записи встреч Путина с подчиненными, что позволяло президенту незаметно исчезать из поля зрения россиян. ”Со временем таких исчезновений становилось все больше. Как и проблем со здоровьем”, — утверждает ”Проект”. ”Консервы” использовались как минимум в марте 2015-го, в августе 2017-го, в феврале 2018-го и в сентябре 2021-го.

Многие родственники Путина — врачи. При этом он интересуется нетрадиционной медициной

Как отмечает ”Проект”, с возрастом Путин начал проявлять интерес в том числе и к нетрадиционной медицине. Так, пишет издание со ссылкой на знакомого Путина, президент принимает пантовые ванны, о которых ему рассказал нынешний министр обороны России Сергей Шойгу (убедительных доказательств их пользы нет). Из-за интереса Путина пантовые ванны и аналогичные нетрадиционные способы продления молодости стали популярны и среди других высших чиновников, пишет издание.

”Проект” отмечает, что ”интерес Путина к ненаучной медицине кажется странным” с учетом того, что среди его близких родственников много врачей — в частности, его дочь Мария Воронцова окончила медицинский факультет МГУ, двоюродный брат Евгений Путин работал детским хирургом, его супруга — гинекологом, а их дети выучились на психиатров. Двоюродная племянница Путина Татьяна Пташук также врач по образованию, сейчас она замглавы поликлиники Центральной клинической больницы (ЦКБ), где лечатся высшие российские чиновники.

Вместе с Путиным в Сочи летает команда врачей. Раньше их было пять, потом стало девять

С годами Путин начал все чаще посещать ЦКБ в московском районе Кунцево — по словам одного из источников ”Проекта”, там его наблюдает ”отделение персональных врачей”. Эти же медики сопровождают Путина в поездках и летают в его резиденции. ”Проект” изучил опубликованные на сайте госзакупок контракты и акты приемки услуг между ЦКБ и гостиницами в Сочи — даты полетов медиков туда совпадали с официальными визитами президента или с периодами, когда он не появлялся на публике.

Исследовав контракты, журналисты ”Проекта” пришли к выводу, что в 2016-2017 годах президента в среднем сопровождали пять врачей, однако иногда число медиков ”драматически” увеличивалось. Так, в ноябре 2016-го Путин не появлялся на публике пять дней — и в этот период в сочинский санаторий ”Русь” заселились сразу 12 медиков. Сначала прибыла группа личных врачей Путина, а затем группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ и реабилитолог. ”Лечение явно прошло неплохо — 1 декабря Путин уже обращался к Федеральному собранию. Год спустя президент наградил [главу группы нейрохирургов Олега] Мышкина званием заслуженного врача России”, — пишет ”Проект”.

К 2019 году, пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей. ”Проект” отмечает, что чаще всего с президентом бывали отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов. ”Проект” подчеркивает, что Селиванов, как минимум до недавнего времени, специализировался на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы. Отоларинголог же, пишет ”Проект”, — ”это тот врач, который среди прочего может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические”. Издание также отмечает, что Путин публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидной железы.

О здоровье Путина все чаще говорят с осени 2021 года. Тогда президент внезапно ушел на самоизоляцию

Как утверждает источник ”Проекта”, близкий к руководству одной из крупных больниц, в медицинских кругах ”действительно говорят о проблемах президента со здоровьем”. По его словам, этих разговоров стало больше осенью 2021 года, когда президент после долгого пребывания в изоляции из-за ковида начал снова проводить публичные мероприятия — и во время встречи с паралимпийцами 13 сентября неожиданно сообщил, что должен уйти на изоляцию, так как вокруг слишком многие болеют коронавирусом. Как пишет ”Проект”, эта новость оказалась ”сюрпризом” даже для окружения президента.

После этого Путин весь сентябрь не появлялся на публике. Однако неизвестно, проводили ли тогда с ним какие-либо медицинские манипуляции, пишет ”Проект”. Как отмечает издание, после этого президент стал общаться с людьми, находясь от них на очень большом расстоянии — обычно, по разные стороны огромных столов.

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