Европейцы отказываются платить за газ рублями. Но Путин все равно подписал указ

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о переходе в расчете за российский газ с "недружественными странами" на рубли, а сейчас подписал указ об этом. Новые правила вступят в силу в пятницу. Фактически речь идет почти о всех странах Европы. Страны ЕС отказались платить в рублях. Возможно, они продолжат расплачиваться за газ в евро, а в рубли эти деньги будет переводить российский Газпромбанк, следует из схемы, которую описал ранее в четверг представитель Кремля.

Путин в четверг днем сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с "недружественными странами" в рублях - они должны открыть счета в российских банках, порядок вступит в силу уже в пятницу, 1 апреля. Если эти страны не будут платить в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств контрактам, и действующие контракты будут остановлены.

Западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, пояснил Путин.

Путин дал Европе меньше суток, чтобы открыть рублевые счета в российских банках и получать газ pic.twitter.com/EE6WSTwsKF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 31, 2022

Европа платить за газ рублями отказывается.

"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", - говорила в среду министр обороны Австрии Клаудиа Теннер в интервью телеканалу PULS 4.

В тот же день состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом по вопросу оплаты за газ. Содержание беседы кратко изложил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт. По его словам, Путин сказал Шольцу, что для европейских партнеров ничего не изменится: платежи по-прежнему будут проводиться в евро и поступать в Газпромбанк, который не находится под санкциями, а затем конвертироваться в рубли.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше в ней разобраться", - сообщил Хебестрайт.

Что сказали в Кремле

Покупатели российского газа, скорее всего, продолжат расплачиваться за газ в евро, а в рубли эти деньги будет переводить российский Газпромбанк, следует из схемы, которую описал в четверг - еще до подписания указа - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Схема расчета за российский газ в рублях готова и представлена Путину, она будет представлена общественности "совсем скоро", говорил представитель Кремля. Путин требовал подготовить ее до 31 марта. Правила расчета за газ в рублях готовят ЦБ и правительство.

Судя по заявлению Пескова, механизм может выглядеть так: европейцы переводят оплату за газ в евро в Газпромбанк, который не попал под санкции ЕС - сейчас через него проводится большая часть расчетов за российские энергоресурсы. Затем уже сам банк переводит средства в рубли.

Из заявления Пескова не ясно, каким образом это будет происходить. Аналитики предполагали, что конвертация будет через Московскую биржу - в этом случае на ней появится новый крупный покупатель рублей, что в теории может поддержать курс российской валюты.

Если эта схема будет работать, то для европейских потребителей газа фактически ничего не изменится. Из комментариев Пескова пока не ясно, финальный это вариант или нет, а также распространится ли он на все страны - или, например, только Германию. В четверг премьер-министр Италии Марио Драги также сообщил, что расчеты за газ для европейцев останутся в долларах и евро.

"Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли"

Германия и Австрия ранее запустили в работу планы действий в режиме чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с поставками. Германия призвала потребителей и компании сократить потребление газа в ожидании возможного дефицита. Власти Австрии заявили, что ужесточают контроль за рынком газа.

"Франция против расчетов в рублях", - заявил 29 марта президент Франции Эммнуэль Макрон. В тот день он в девятый раз с начала войны поговорил с Путиным по телефону.

В день телефонного разговора Макрона и Путина прошло заседание "Большой семерки". На нем страны Запада тоже решили не платить в рублях за газ. "Поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Против ранее выступали и министры стран Восточной Европы. "Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли", - цитирует Рейтер премьер-министра Словении Янеза Яншу.

Растянутый во времени процесс

23 марта Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные стран" переводится в рубли. Россия включила в этот список 48 стран - в основном это страны Запада, которые ввели санкции.

В четверг, 31 марта, центральный банк и правительство России должны представить план того, как эти расчеты будут проводиться, а европейцы смогут покупать рубли.

После реакции европейцев Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа от оплаты в рублях.

Позже Кремль уточнил, что переход на оплату в рублях - это растянутый во времени процесс и он не запустится 31 марта.

В среду агентства Блумберг и Рейтер сообщили, что в офисы "Газпрома" в Германии пришли с обысками представители антимонопольного регулятора Евросоюза. Издания написали, что обыски связаны расследованием в отношении поставок газа. Регулятор проверяет роль "Газпрома" в росте цен на газ в Европе до рекордных значений.

Еще осенью цены на газ достигли исторических максимумов. В Европе жаловались на то, что "Газпром" поставляет недостаточно газа. В российской компании отвечали, что это не так.

Можно ли отказаться?

Многие европейские компании говорят о том, что в действующих контрактах не предусмотрен переход на платежи в рублях или отказ от поставок, на чем настаивает российская сторона.

"Контракт с "Газпромом" не предусматривает какого-либо изменения валюты, в которой осуществляются платежи, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский агентству PAP Biznes.

Литовская компания Ignitis grupe готова отказаться от российского газа, сообщил агентству BNS ее представитель Артурас Кетлерюс.

"Заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов", - говорил глава министерства экономики и климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Конкретные условия контрактов для разных стран могут отличаться. Обычно они не оказываются в публичном доступе.

Но есть и другой фактор: многие страны Европы сильно зависимы от поставок российского газа. У ЕС есть долгосрочный план снижения этой зависимости, который они обещали ускорить на фоне войны с Украиной - к концу года европейцы планируют снизить потребление российского газа на две трети.

Российские аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что как раз сейчас Европа может на какой-то срок остаться без российского газа.

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов напоминает, что 1 апреля заканчивается отопительный сезон, и спрос на газ снижается. Летом обычно происходит закачка газа в подземные хранилища - это, по сути, европейские резервы газа на случай перебоев во время холодного сезона. Салихов опасается, что в этом году хранилища могут не наполниться.

В зимнее время Европа не сможет обеспечить теплоснабжение без российского газа, считает он. Салихов считает, что план по сокращению потребления газа к концу года плохо реализуем.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что европейские компании в итоге могут согласиться на частичную оплату рублями. При этом Россия может на довольно длительный срок сдвинуть переходный период - вплоть до нескольких месяцев, полагает Суверов.

Варианты оплаты российского газа рублями найти можно, считают эксперты. Один из них - покупка рублей на Московской бирже, которая не находится под санкциями. Сделки с Банком России могут быть проблематичными из-за наложенных на него ограничений, рассказывает Суверов.

На прошлой неделе после заявления Путина рубль на бирже начал дорожать. Аналитики объясняли, что игроки рынка теперь ждут притока валюты, так как европейцы будут вынуждены покупать рубли, чтобы оплатить газ.

"Для Европы отказ от российского газа означает резкий взлет цен. А "Газпром" может потерять до половины прибыли", - говорит Суверов. Это значит, что снизятся налоговые поступления в бюджет, что приведет к снижению инвестиционных программ "Газпрома", и это отразится на российской экономике в целом.

"Цена полного отказа от российского газа будет высока как для Европы, так и для "Газпрома", - делает вывод эксперт.

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