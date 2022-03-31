Лукашенко обвинил Запад в попытке организовать беломайдан "по украинскому сценарию", чтобы "провести красную черту для России"

Западные страны пытались организовать в Беларуси "майдан по украинскому сценарию", но у них "ничего не вышло". Об этом рассказал 31 марта Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.

— Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. У них не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают — не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Российский губернатор на встрече признался, что в августе 2020 года, координировал наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на президентских выборах.

— Я думаю, вы немного нарушений обнаружили? — спросил Александр Лукашенко.

— Я хочу сказать, что нарушений не было вообще. Мы ездили по всей территории республики. Я перемещался по избирательным участкам в Минске целый день. Никаких нарушений мы не зафиксировали, — ответил Олег Мельниченко.

По словам Лукашенко после 2020 года у Беларуси был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению Конституции.

— Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация", — подчеркнул Лукашенко.

Цитату Лукашенко о «красной черте для России» его пресс-служба приводит в укороченном виде. Полная цитата есть в телеграм-канале государственного телеграфного агентства «БЕЛТА»:

«Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить. И уже операцию (российскую спецоперацию на Донбассе. — Прим. ред) невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают — не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», — отметил глава государства.

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