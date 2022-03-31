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При стрельбе в Израиле погибли минимум 5 человек


По информации радиостанции RTL Oost, инцидент произошел около 18.00 часов, жертвами стали два предпринимателя, имеющие турецкие корни. Один из очевидцев сообщил журналистам, что злоумышленник сел за столик и выстрелил прицельно в мужчин, сидевших за соседним столиком. На фоне поднявшейся в ресторане быстрого питания паники нападавшему удалось покинуть место преступления.

Сообщений о том, имело ли нападение террористическую подоплеку, к моменту публикации не было.

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