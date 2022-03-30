Верховный суд РФ отказался пересмотреть срок Навального по делу "Ив Роше"

Высшая судебная инстанция России отклонила кассационную жалобу оппозиционера Алексея Навального. Верховный суд отклонил и жалобу Навального на помещение в СИЗО после его возвращения из Германии в январе 2021 года.

Верховный суд РФ отказал известному оппозиционеру Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на решение заменить его условный срок реальным по делу "Ив Роше", сообщили в среду, 30 марта, российские СМИ. Высшая судебная инстанция России также отклонила жалобу Навального на решение поместить его в СИЗО после возвращения из Германии в январе 2021 года.

Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. По версии следствия, они убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный - 3,5 года реального срока.

Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор несправедливым. Правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор так и не был отменен.

Реальный срок и новые уголовные дела

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления в России ядом "Новичок". Он был задержан в аэропорту Шереметьево и уже на следующий день помещен в СИЗО. Вскоре Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навальный был признан виновным в нарушении правил отбывания условного срока.

Оппозиционера отправили отбывать срок в исправительную колонию № 2 в Покрове. Там над ним состоялся новый процесс - по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении суда. 22 марта Навальный был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. В отношении Навального расследуются также уголовные дела о создании экстремистского сообщества и организации, посягающей на личность и права граждан.

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