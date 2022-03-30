Статьи по теме:
Война в Украине. ВСУ: Россия перебросила в Украину силы из Абхазии и Южной Осетии
Евросоюз отказался оплачивать российский газ в рублях

По данным американского дипломата, в настоящий момент Россия блокирует в Черном море порядка 94 судов, которые должны идти в Средиземное море, чтобы доставить продовольствие на мировой рынок. "Не удивительно, что многие перевозчики сейчас не хотят отправлять свои корабли в Черное море, учитывая угрозу, исходящую от сил РФ", — подчеркнула заместитель госсекретаря США.

По данным Госдепа, Черноморский регион отвечает за 75% мирового экспорта подсолнечного масла, 30% экспорта пшеницы, 20% экспорта зерна. "Это очевидный факт. Путинская война не дает вывозить зерно из Украины. Беспрерывная бомбардировка украинских городов и ключевой инфраструктуры — непосредственная причина возникновения одного из наиболее быстрорастущих гуманитарных кризисов за последние десятилетия", — утверждает Шерман.

По ее данным, в ходе войны в Украине российские вооруженные силы нанесли удар по как минимум трем гражданским судам, перевозившим продовольственные грузы через Черное море.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!