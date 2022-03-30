В США Путина обвиняют в возникновении глобального продовольственного кризиса

Замглавы Госдепа США Уэнди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса. "Последствия путинской войны выходят далеко за пределы границ Украины, представляя непосредственную угрозу для мировой продовольственной безопасности. Не ошибитесь: Путин создал этот продовольственный кризис. И он — единственный, кто может его остановить", — говорится в Twitter, опубликованном Шерман в ночь на среду, 30 марта.

The impacts of Putin’s war are being felt far beyond Ukraine’s borders, posing immediate and dangerous implications for global food security. Make no mistake: Putin created this global food crisis. And he is the one who can stop it. pic.twitter.com/djaNE110vk

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) March 29, 2022

По данным американского дипломата, в настоящий момент Россия блокирует в Черном море порядка 94 судов, которые должны идти в Средиземное море, чтобы доставить продовольствие на мировой рынок. "Не удивительно, что многие перевозчики сейчас не хотят отправлять свои корабли в Черное море, учитывая угрозу, исходящую от сил РФ", — подчеркнула заместитель госсекретаря США.

По данным Госдепа, Черноморский регион отвечает за 75% мирового экспорта подсолнечного масла, 30% экспорта пшеницы, 20% экспорта зерна. "Это очевидный факт. Путинская война не дает вывозить зерно из Украины. Беспрерывная бомбардировка украинских городов и ключевой инфраструктуры — непосредственная причина возникновения одного из наиболее быстрорастущих гуманитарных кризисов за последние десятилетия", — утверждает Шерман.

The facts are clear. Putin’s war is preventing grain from leaving Ukraine. The ceaseless bombardment of Ukraine’s cities and critical infrastructure is directly responsible for creating one of the fastest-growing humanitarian crises in recent decades. pic.twitter.com/9bmQhpxEo0 — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) March 29, 2022

По ее данным, в ходе войны в Украине российские вооруженные силы нанесли удар по как минимум трем гражданским судам, перевозившим продовольственные грузы через Черное море.

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