План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕС

Главы МВД стран ЕС договорились создать единую систему регистрации беженцев и не допустить их эксплуатации. DW рассказывает, будут ли их перераспределять в другие страны и как позаботятся об их безопасности.

Совет Евросоюза утвердил план из 10 пунктов о поддержке украинских беженцев. Подготовленный Еврокомиссией документ согласовали министры внутренних дел стран ЕС на внеочередном заседании в Брюсселе 28 марта. DW объясняет, что он предусматривает и что означает для людей из Украины, спасающихся от полномасштабной войны, которую ведет против страны Россия уже больше месяца.

Платформа обмена данных о регистрации беженцев из Украины

С начала марта украинские беженцы могут воспользоваться временной защитой в ЕС. Чтобы получить этот статус, нужно зарегистрироваться в одной из стран Евросоюза, - той, где человек намерен переждать до того времени, когда сможет вернуться домой. Впрочем, системы регистрации в каждой стране не связаны между собой, между ними нет обмена информацией.

Чтобы исправить это, на Совете ЕС договорились запустить платформу, которая свяжет национальные системы. "Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех тех, кто прибывает и тех, кто подает заявления на временную защиту", - так еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон пояснила первый пункт плана. По ее словам, эта платформа позволит, в частности, избежать двойных регистраций.

Заниматься ее деятельностью будет агентство Евросоюза, управляющее большими IT-системами в сфере юстиции и безопасности (eu-LISA). Платформа позволит органам власти стран ЕС видеть, кто и где из украинских беженцев подал заявку на временную защиту и кто ее получил. Создание платформы начали в тот же день.

Будут ли перераспределять украинских беженцев?

По данным Еврокомиссии, в ЕС прибыли 3,8 млн беженцев из Украины. Из них более 1,5 млн находятся в Польше. Много украинцев остаются в Словакии, Венгрии и Румынии. В страны, не граничащие с Украиной, поехали около миллиона беженцев. Среди лидеров по приему перемещенных лиц Йоханссон назвала Чехию, Австрию, Эстонию и Литву.

В Евросоюзе подчеркивают, что понимают желание многих украинцев не уезжать далеко от родины. Но добавляют, что возможности Польши не безграничны. "Важно стимулировать беженцев выезжать из Польши и ехать в другие государства ЕС, потому что иначе ситуацию нельзя будет поддерживать", - заявила Йоханссон. Она подчеркнула, что люди из Украины будут пользоваться в других странах ЕС теми же правами, что и в Польше.

Будут ли перераспределять украинских беженцев из Польши в другие страны ЕС? Еще до начала заседания стало понятным, что не будет ни принудительного перемещения, ни квот, сколько беженцев должна принять какая страна. "Нам не нужна система перераспределения, потому что люди, которые прибывают, сами будут переезжать (в другие страны ЕС. - Ред.)", - отметил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По его словам, в этом переезде беженцам будут помогать. Речь идет не об обязательном, а об "эффективном и добровольном распределении", уточнил Схинас.

Замминистра внутренних дел Польши Бартош Гродецкий заверил, что в Евросоюзе примут всех людей из Украины, спасающихся от войны. Он высказал ожидание, что другие страны, подобно Германии, будут активно предлагать беженцам переехать на их территорию.

Ни одна из стран, включая Польшу, Румынию и Венгрию, не просила о перераспределении беженцев, сообщал Жеральд Дерманен, глава МВД Франции, председательствующей в Совете ЕС. "Вместо этого они просили о финансовой и логистической помощи - это то, что мы делаем. Не хотят также люди (беженцы из Украины. - Ред.) покидать Польшу, Румынию или Венгрию, потому что они хотят, без сомнений, вернуться в их страну как можно скорее после того, как закончится война", - добавил Дерманен.

Перераспределение беженцев из Украины: индекс вместо квот

В Евросоюзе уже заработала платформа солидарности, где каждое государство размещает информацию, сколько беженцев из Украины она может принять. Речь идет, в частности, о наличии жилища для долгосрочного пребывания украинцев в ЕС.

Теперь же главы МВД договорились создать и индекс, который бы помог разгрузить страны, приютившие больше всего людей. Он будет показывать, сколько перемещенных лиц из Украины находится в каждом государстве ЕС, сколько там беженцев всего, а также как эти цифры соотносятся с количеством населения. Этот индекс планируют опубликовать в ближайшие дни, после чего его будут регулярно обновлять.

На Совете ЕС договорились усилить поддержку Молдовы, куда также приехало много беженцев из Украины. Несколько стран Евросоюза и Норвегия раньше предложили принять 14 500 из них. Другие государства также будут готовить дополнительные места, куда бы украинцы могли переехать из Молдовы.

Чтобы облегчить переезд в другие страны, в ЕС решили усилить координацию транспортных путей. Так, создадут информационные хабы, где беженцы смогут узнавать, как они могут добраться в ту или иную страну. Также Евросоюз будет сотрудничать с Канадой, США и Великобританией для организации транспортных путей туда. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил, что его страна примет 100 тысяч украинцев - прежде всего, имеющих родственников в США.

В ЕС хотят противодействовать преступникам, эксплуатирующим беженцев

Еще несколько пунктов плана касаются безопасности. В частности, в Евросоюзе работают над общим планом по противодействию эксплуатации беженцев из Украины уголовными группировками. Это особенно важно, потому что огромное большинство из них - женщины и дети. Йоханссон рассказала о сообщениях, что забирать некоторых беженцев приезжают подозрительные машины Поэтому полиция будет проверять транспортные средства, забирающие перемещенных лиц. Кроме того, Еврокомиссия разработает общие стандарты приема и поддержки детей. Отдельное внимание уделят детям, прибывающим без взрослых.

На заседании министры договорились привлечь Европол и активировать Европейскую междисциплинарную платформу против уголовных угроз (EMPACT). Речь идет о том, что в ЕС стараются предотвратить попадание на его территорию преступников и террористов. "Человечность, которую демонстрирует Европа, понятное дело, не мешает тому, что нам надо знать, кто прибывает на европейскую землю", - отметил Дерманен.

Министры обсудили также вопрос финансирования размещения и поддержки беженцев. По данным источника DW, в структурах ЕС потенциально могут быть использованы 17 млрд евро из фонда восстановления после пандемии и неиспользованных средств предыдущего семилетнего бюджетного периода (2014-2020 годы). Ильва Йоханссон эту цифру не подтвердила, отметив лишь, что Еврокомиссия ищет возможности для финансирования.

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