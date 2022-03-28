Полностью прекращено железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией

С сегодняшнего дня на неопределенный срок прекращается движение поезда ”Аллегро”, который с 2010 года связывал Хельсинки и Санкт-Петербург. В первый раз он перестал ходить в марте 2020 года в связи с пандемией. Перерыв продлился больше полутора лет, и в декабре 2021-го ”Аллегро” вновь стал возить пассажиров, хоть количество рейсов и было сокращено. Об этом сообщает Yle.fi.

Теперь же, спустя всего три месяца после возобновления сообщения поезда вновь перестают ходить. Причем на этот раз как пассажирские, так и грузовые. С воскресенья VR Transpoint приостановил отправление и принятие товарных составов, направляющихся в России и из России. Это связано с наложенными на РЖД западными санкциями.

После начала войны в Украине финское правительство приняло решение не останавливать ”Аллегро”, чтобы находящиеся в России граждане Финляндии смогли доехать до родины. В итоге поезд стал популярным способом выехать из страны для россиян, решивших бежать от неизвестности и экономической нестабильности в России. Теперь же почти все финны уже вернулись, и финские власти сочли, что оснований для продолжения движения не осталось.

При этом автобусное сообщение между Россией и Финляндией пока сохраняется. Рейсы по маршрутам Петербург-Хельсинки и Петербург-Лаппеэнранта осуществляют автобусные компании Lux Express, Ecolines и "Совавто".

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