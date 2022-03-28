Британский эксперт: цель России - медленный и методичный захват городов

Россия задействовала большую часть своих сил, которые были стянуты на границы, и теперь большая часть их находится внутри Украины; Россия не сможет перегруппировать войска за пределами страны, считает ​​научный сотрудник лондонского оборонно-аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Джек Уотлинг.

Российские войска продвинулись по большему количеству направлений, чем они могут выстоять в начале нападения. Сейчас им под силу поддерживать лишь одно из них в отдельно взятый отрезок времени.

"Дальнейший прогресс с территориальной точки зрения зависит от того, где они сосредоточат основные усилия в плане ресурсов и логистики, - говорит Уотлинг. - На данный момент, судя по всему, это юг Украины, где они пытаются завершить битву за Мариуполь, а затем обойти фланг украинских воинских частей в Донбассе, чтобы попытаться отрезать их, таким образом продвигаясь на север".

Джек Уотлинг также отметил, что российские войска застопорились между Херсоном и Николаевом и что, вероятно, они не смогут добиться значительного прогресса на этих фронтах.

Они могут сосредоточиться на продвижении из Крыма на север вдоль реки Днепр, чтобы попытаться окружить район, где находятся одни из лучших подразделений Украины.

"Поскольку у российских войск очень слабая мотивация, поскольку у них нет численной мощи, чтобы взять эти города штурмом, они окружают их и морят людей голодом, постепенно сравнивая город с землей при помощи артиллерии", - говорит Уотлинг.

Таким образом, основная их цель на данный момент - очень медленный и методичный захват городов один за другим, заключает он.

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