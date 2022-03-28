"Новая газета" после предупреждения Роскомнадзора объявила о приостановке работы

"Новая газета" приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины". Об этом редакция сообщила после получения второго предупреждения Роскомнадзора.

"Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ", - говорится в телеграм-канале издания.

Оба предупреждения были связаны с упоминанием НКО и СМИ, внесенных в реестр "иностранных агентов", "без надлежащей маркировки", сообщили в Роскомнадзоре.

"За что - не знаем. Мы ещё даже первого предупреждения на руки не получили. Поэтому про формулировку тоже не знаем. Они опять отправили сообщение о предупреждении в СМИ, а нам ничего не присылали, в руки ничего не давали", - сказала пресс-секретарь "Новой" Надежда Прусенкова.

После вступления в силу закона о "военных фейках" редакция продолжила работу, однако ей пришлось удалить несколько статей, а в дальнейшем исключать из своих материалов, например, слово "война". (Войну в Украине российские власти требуют называть "спецоперацией").

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в прошлом году получил Нобелевскую премию мира. Неделю назад он заявил, что намерен продать на аукционе свою медаль Нобелевской премии, а полученные деньги перечислить в фонд помощи беженцам из Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!