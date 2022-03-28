В Кремле заявили, что "не боятся" заявлений Зеленского в интервью российским СМИ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не боится публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, при этом Роскомнадзор (РКН) должен проверить материал "на предмет соответствия нашему законодательству". Об этом пишет "Новая газета".

"Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки", — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По словам представителя Кремля, Россия "не боится" заявлений Зеленского, однако "есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов". Сам Песков сказал, что пока не ознакомился с содержанием интервью.

Интервью у Зеленского 27 марта взяли главред "Дождя"* Тихон Дзядко, главред "Медузы"* Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев при участии и поддержке главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Оно длится примерно 1,5 часа.

Еще до выхода материала Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским и пригрозил журналистам проверками. Генпрокуратура заявила, что "будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".

После начала боевых действий России в Украине Роскомнадзор начал блокировать сайты независимых СМИ. Так, по требованию Генпрокуратуры заблокировали доступ к сайтам телеканала "Дождь"*, который впоследствии сообщил о приостановке вещания, радиостанции "Эхо Москвы", которую через несколько дней постановили ликвидировать. Под блокировку также попали "Медуза"*, "Медиазона"*, TJ, "Кавказский узел"*, Русская служба "Би-би-си", ТВ-2, Deutsche Welle*, Euronews, Delfi, Bild и еще несколько десятков СМИ и сайтов.

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