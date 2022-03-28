В России начинает работу социальная сеть Rossgram

В России 28 марта начнёт работу новая российская социальная сеть Rossgram. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Уточняется, что с понедельника социальная сеть будет доступна для партнёров – СМИ, спонсоров, инвесторов, а затем расширит свою работу для блогеров и обычных пользователей.

В описании сказано, в Rossgram будут предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Приложение будет работать на базах iOS и Android.

Ранее сообщалось, что создателем Rossgram является интернет-маркетолог Александр Зубов, который называет себя однокурсником создателя Telegram Павла Дурова. О скором запуске новой социальной сети объявили 14 марта, когда российские власти заблокировали Instagram.

В марте Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, подвергнув блокировке принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Согласно мотивировочной части судебного решения, Meta нарушает права россиян и угрожает конституционному строю Российской Федерации.

Однако использование фейсбука и инстаграма гражданами России не является правонарушением, несмотря на признание их владельца, компании Meta, экстремистской организацией. Признание Meta экстремистской не распространяется на принадлежащий ей мессенджер WhatsApp.

Правозащитник Павел Чиков пишет, что решение о признании компании экстремистской было вынесено на основании того, что:

– в 2016 году в инстаграме была размещена нацистская символика и аннотация книги Адольфа Гитлера "Моя Борьба";

- в 2020 году в фейсбуке был опубликован исламистский видеоролик и "картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги".

Кроме того, Meta допускает нарушения международных документов в сфере защиты прав и дискриминирует российские государственные СМИ, в частности издания "Звезда", "Газета.ру", "Лента.ру", RT и Sputnik, говорится в решении суда.

Поводом для иска Генпрокуратуры России против Мeta стало изменение политики Facebook, которое разрешало украинским пользователям призывать к насилию над российскими военными.

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