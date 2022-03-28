Убийство Немцова: в год до смерти за ним следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным

Журналисты Bellingcat, The Insider и Би-би-си обнаружили свидетельства того, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следил человек, связанный с ФСБ. Этот же человек вероятно имел отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.

Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Николаевича Сухарева следовал за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ — Алексей Кривощеков.

В администрации президента заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании.

Шаг за шагом

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Согласно данным о бронировании авиа- и железнодорожных билетов на имя Сухарева (имеются в распоряжении Би-би-си), которые мы сопоставили с передвижениями Бориса Немцова, оба совершили как минимум 13 схожих поездок туда и обратно (то есть в общей сумме 26 поездок) в период с мая 2014 года по февраль 2015 года.

При этом зачастую Сухарев приезжал в город раньше Немцова, что может свидетельствовать о том, что планы политика были известны Сухареву заранее.

Большинство путешествий Немцова — это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы.

Особняком стоит только визит в Новосибирск в июле 2014-го — Немцов поехал туда для презентации доклада о коррупции в "Газпроме". В этом случае, согласно данным о бронировании рейсов, Валерий Сухарев купил билет 2 июля в 00:20 — всего на 10 минут позже, чем Борис Немцов.

Сухарев и еще один предполагаемый оперативник ФСБ — Алексей Кривощеков — прилетели в Новосибирск утром 4 июля, незадолго до прибытия Немцова, и вернулись в Москву 6 июля, улетев за час до политика.

В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года — всего за 10 дней до убийства оппозиционера на Большом Москворецком мосту вблизи Кремля.

"Магистраль": база обо всех



В России вся информация о бронировании авиа- и железнодорожных билетов регистрируется в централизованной базе данных под названием "Магистраль". К этой базе имеют доступ сотрудники ФСБ и некоторые сотрудники МВД, занимающиеся расследованием преступлений.

Благодаря тому, что данные из "Магистрали" утекают в том числе на черный рынок и в интернет, журналисты имеют возможность получать доступ к передвижениям самих силовиков. О том, как базы с личными данными россиян оказываются на рынке "пробива", Би-би-си рассказывала здесь.

"ФСБ, конечно, понимает, что эти данные находятся в этой базе и продаются на черном рынке, но они не могут ничего сделать, чтобы остановить это. Во-первых, потому что им это не выгодно — их шефы зарабатывают на продаже этих данных, они крышуют всех продавцов данных, — говорит Христо Грозев, руководитель Bellingcat и автор предыдущих расследований о связи сотрудников ФСБ с покушениями на оппозиционеров. — А во-вторых, убирать данные из этой базы очень опасно. Во-первых, это подорвет авторитет самой базы, а во-вторых дырки, которые остаются, они тоже очень ценны, потому что то, что они убирают, будет заметно — старая версия этой базы остается, и мы можем найти то, что они убрали".

Данные, на которые опирается наше расследование, мы получили из нескольких источников, включая копии базы "Магистраль", слитые на черный рынок коррумпированными чиновниками и затем полученные журналистами Bellingcat, The Insider и Би-би-си.

"Оруэловская реальность"



Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Кара-Мурза был отравлен дважды — в 2015 и 2017 годах. Быков оказался в коме во время поездки в Уфу в 2019 году. Алексей Навальный потерял сознание на рейсе в Москву в августе 2020-го: самолет экстренно сел в Омске, откуда политика отправили в Берлин — там у него диагностировали отравление запрещенным нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Все трое выжили и позднее описывали схожие симптомы болезни.

Журналисты установили, что за всеми тремя следили предполагаемые сотрудники ФСБ, в том числе Валерий Сухарев, который, как считают расследователи, может работать в Службе по защите конституционного строя ФСБ — так называемой "2 службе".

Вводя санкции против предполагаемых отравителей Навального, министерство финансов США описывало функции этой службы как "предотвращение внутриполитических угроз".

Остальные сотрудники, писал Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.

В случае с Навальным Сухарев не участвовал в физической слежке, но, как следует из данных биллинга мобильных телефонов, был на связи с оперативниками на месте, а также с более высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы почти 150 звонками и сообщениями.

"Это абсолютно оруэлловская реальность, — говорит в интервью Би-би-си Владимир Кара-Мурза. — Вот как у Оруэлла было министерство мира, которое вело войны, и министерство правды, которое занималась пропагандой, так и сегодня в России у нас есть Управление по защите конституционного строя, которое организует политические убийства, и Институт криминалистики, который сам использует запрещенное химическое оружие для ликвидации политических оппонентов власти".

Владимир Путин называл расследование о покушении на Алексея Навального "легализацией материалов американских спецслужб", добавляя, что если бы российские спецслужбы хотели отравить политика, то "довели бы дело до конца".

На просьбу прокомментировать выводы нынешнего расследования о Борисе Немцове пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Все это не имеет и не может иметь никакого отношения к российскому правительству. Все это похоже на очередную утку."

ФСБ не ответила на запрос Би-би-си.

Недораскрытое убийство?



Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Несколько дней спустя власти задержали пятерых уроженцев Чечни.

Судебный процесс концентрировался на исполнителях и организаторах убийства и завершился в июле 2017 года. Исполнители — пять человек — были приговорены к лишению свободы сроками от 11 до 20 лет. Предполагаемый организатор находится в международном розыске.

Представители семьи Бориса Немцова не согласны с заключением следствия и неоднократно просили допросить по этому делу главу Чечни Рамзана Кадырова и различных высокопоставленных чиновников республики, однако получили отказ.

Вопрос о заказчике убийства остался открытым. В начале 2020 года Владимир Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены, но их имена публично не назывались.

"Смерть [Немцова] была первой. Вот такой громкой, демонстративной, показательной, — вспоминает соратница Немцова Ольга Шорина. — Его смерть должна была устрашать. И она устрашала. Она показывала другим людям, что надо молчать. И ровно с нее началось уничтожение, физическое уничтожение оппонентов".

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