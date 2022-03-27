Джо Байден: Народ России не является нашим врагом

Президент США заявил, что война, которую Россия ведет в Украине, недостойна великой нации. По его словам, российскому президенту не удастся достичь поставленных целей, у Путина нет права властвовать над соседями.

Президент США Джо Байден, выступая в субботу, 26 марта, в Варшаве, призвал россиян дистанцироваться от войны в Украине. "Народ России не является нашим врагом", — цитирует его слова агентство dpa. Как заявил американский лидер, атаки российской армии на мирное население Украины, заставившие миллионы людей искать убежища, не достойны великой нации. "Это не то будущее, которого заслуживают ваши семьи", — сказал Байден, обращаясь к россиянам и напомнив, что около 200 тысяч граждан России уже покинули свою родину.

Ничто не оправдывает решение России вступить в войну, подчеркнул Байден. Он напомнил, что НАТО является оборонительным союзом. Альянс "никогда не стремился расчленить или уничтожить Россию", — указал президент США. Москва, по его словам, не была заинтересована в переговорах с Западом. "Ложь лилась потоком", — заметил он. Байден отметил, что, начиная войну, Путин просчитался. Россия хотела, чтобы в Восточной Европе было меньше солдат НАТО, но их стало больше. В Европе сегодня находится более 100 тысяч военнослужащих США. НАТО и ее партнеры сейчас "более едины", чем когда-либо ранее.

Ложь о денацификации

Президент США назвал "циничной и непристойной ложью" заявления Путина о том, что Россия проводит "денацификацию" Украины. "Президент Зеленский — еврей. Семья его отца — жертвы Холокоста", — напомнил Байден.

По его словам, Путин — как и все диктаторы до него — имеет наглость верить, что сила восторжествует. Западу необходимо готовиться к долгой борьбе за будущий мировой порядок. Речь идет о "великой битве между демократией и автократией, между свободой и угнетением, между порядком, основанным на правилах, и порядком, определяемым грубым насилием Нам нужно четко понять, что эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе", — указал американский лидер.

"Путину не удастся добиться желаемых результатов"



Именно на Владимира Путина возложил Байден ответственность за кровопролитие в Украине. При этом российскому президенту не удастся добиться желаемых результатов, заявил президент США. "Диктатор, который стремится восстановить давно ушедшую в историю империю, не добьется своей цели. Он не сможет одержать победу над силой духа свободных людей, которые отказываются жить в мире, где царит темнота", — уверен Байден.

Американский лидер высказал уверенность, что "этот человек не должен оставаться у власти", не упоминая в этом месте президента России по имени. При этом в своем выступлении, завершающем двухдневный визит в Польшу, Байден неоднократно называл Путина по имени или просто говорил о нем — "диктатор".

Белый дом разъяснил слова Байдена о Путине

Сразу после выступления Байдена высокопоставленный представитель Белого дома пояснил, что президент в своем заявлении прямо не призывал к свержению Путина. "Посыл президента заключался в том, что Путину нельзя позволять осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не говорил о власти Путина в России или свержении российского правительства", — сказал представитель Белого дома.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!