Байден: Путин не может оставаться у власти

Президент Джо Байден в субботу подчеркнул решимость и силу украинцев, сражающихся против российских захватчиков в ходе "великой битвы за свободу", и сказал, что мир должен подготовиться к "длительной" борьбе за демократию.

Выступая с речью в Королевском замке в центре Варшавы, Байден заявил, что российские власти "задушили демократию" внутри страны и теперь 'стремятся сделать это в других местах". Обращаясь к украинцам, президент подчеркнул: "Мы вместе с вами. Точка".

Байден заявил, что российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти, а его война против Украины является "стратегическим провалом" Москвы.

"Ради всего святого, этот человек не может оставаться у власти", - заявил Байден, ранее назвавший Путина "мясником".

Президент Соединенных Штатов добавил, что российско-украинская война, продолжающаяся уже второй месяц, объединила Запад. Он подчеркнул, что НАТО всегда было оборонным альянсом, и никогда не преследовало развал России.

В своем выступлении Байден процитировал слова Папы Иоанна Павла II, родившегося в Польше, и польского диссидента и бывшего президента Леха Валенсу, предупредив, что вторжение Путина в Украину грозит «десятилетиями войны».

"В этой битве нам нужно быть честными с самими собой. Эту битву нельзя выиграть ни за дни, ни за месяцы", — сказал Байден.

Во время выступления президента в замке присутствовали около 1000 человек, включая нескольких украинских беженцев.

"Мы должны взять на себя обязательства продолжать эту борьбу в течение долгого времени", - сказал Байден.

Комментарии, сделанные Байденом в адрес Путина, резко обострили конфликт между Москвой и Западом.

Однако официальный представитель Белого дома заявил, что замечание, сделанное Байденом, не свидетельствует об изменении политики Вашингтона, поскольку США не стремятся к смене режима в России.

«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить обладать властью над своими соседями или регионом, — сказал представитель Белого дома. - Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима».

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