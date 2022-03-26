Боррель: Россия хочет превратить Украину во "вторую Сирию"

Россия намерена превратить Украину в "вторую Сирию", в то же время предупреждая о необходимости усиления международного законодательства для лучшего поддержания глобального мира. Такое заявление сделал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Prensa Latina.

"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности", — заявил Боррель на открытии форума в Дохе.

Высокий представитель подчеркнул, что война в Украине "является не только европейским вопросом", и что разрешение этого конфликта требует "большего верховенства права на международной арене".

"Одним из последствий (российской Агрессии против Украины) является то, что Запад может подтолкнуть Россию в Китай, что создаст невероятный дисбаланс в мире", — считает Боррель.

"Мы должны избегать этой тенденции и первое, что нужно сделать, это остановить эту захватническую войну, на истощение, и это то, что мы делаем, поддерживая Украину военными средствами без эскалации", — добавляет Боррель.

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