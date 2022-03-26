Страны Евросоюза будут закупать газ сообща

В связи с резким подорожанием энергоносителей из-за войны в Украине ЕС намерен производить совместные закупки газа. Главы государств и правительств стран ЕС вечером в пятницу, 25 марта, после напряженных переговоров договорились разрешить "добровольные совместные закупки газа, сжиженного газа и водорода", говорится в итоговой декларации саммита.

В документе указывается, что страны-члены Евросоюза и Еврокомиссия должны "срочно" продвигать общие закупки в виду предстоящей зимы. Такая модель должна быть полезна также странам Западных Балкан и "ассоциированным восточным партнерам" ЕС, то есть Украине, Грузии и Молдове, отмечается в декларации.

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил результаты саммита как "очень хорошие". По его словам, речь идет о "добровольном сотрудничестве в покупке газа". Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общие закупки "лучшим инструментом для снижения цен" на газ - ЕС как крупный покупатель сможет согласовать более низкую цену. Это позволит избежать конкуренции между разными государствами Евросоюза за одни и те же объемы газа, вследствие которой поставки будут дорожать.

ЕС получит от США столько газа, сколько раньше поставляла Россия



Одновременно ЕС заключил новое энергетическое партнерство с Вашингтоном. "Мы хотим помочь Европе как можно быстрее стать независимой от российского газа", - заявил в Брюсселе глава Белого дома Джо Байден. США хотят поставить в Европу в этом году дополнительно 15 миллиардов кубометров сжиженного газа - примерно столько, сколько до сих пор поставляла Россия. По мнению экспертов, это должно привести к росту цен, однако, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), ЕС хочет обратиться к надежным поставщикам.



Создается фонд солидарности с Украиной



С целью поддержки Украины ЕС принял на саммите решение создать фонд "солидарности" - с этой целью должна быть созвана международная конференция доноров. Кроме того, европейцы хотят удвоить военную помощь стране, доведя ее до 1 миллиарда евро.

В то же время саммит призвал Россию пойти на прекращение огня, вывести все войска из Украины и "немедленно прекратить военные преступления". По словам канцлера Шольца, он предостерег президента РФ Владимира Путина от применения ядерного, биологического и химического оружия.

На саммите ЕС также была утверждена новая стратегия безопасности, предусматривающая создание с 2025 года сил быстрого реагирования численностью до 5000 солдат.

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