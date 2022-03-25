В последний раз министерство приводило данные 2 марта и тогда говорило о 498 погибших и 1 597 раненых военных.
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Минобороны России отчиталось, что на войне с Украиной погиб 1 351 российский военнослужащий, еще 3 825 получили ранения. Данные приводит РИА "Новости".
В последний раз министерство приводило данные 2 марта и тогда говорило о 498 погибших и 1 597 раненых военных.
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