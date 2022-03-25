Минобороны РФ признало смерть 1 531 российского военнослужащего на войне с Украиной

Медиазона

Минобороны России отчиталось, что на войне с Украиной погиб 1 351 российский военнослужащий, еще 3 825 получили ранения. Данные приводит РИА "Новости".

В последний раз министерство приводило данные 2 марта и тогда говорило о 498 погибших и 1 597 раненых военных. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: