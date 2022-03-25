КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Япония назвала это "угрозой нового порядка", США ввели санкции

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По оценкам Минобороны Японии, снаряд способен достичь любой точки на территории США. Вашингтон ввел санкции в связи с тестами, пишет DW.

США объявили о новых санкциях в связи с испытанием Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). О введении ограничительных мер сообщил в четверг, 24 марта, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Под штрафные меры, в частности, попали две российские компании — поставщик металлопроката "Ардис Групп", коммерческая фирма "Профподшипник" — и одно физлицо, гражданин РФ Игорь Мичурин. Ограничения связаны с передачей ими КНДР "чувствительных элементов для северокорейской ракетной программы", пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве. Санкции введены и в отношении Бюро по иностранным делам Второй академии естественных наук КНДР, а также — одного из граждан Северной Кореи.

КНДР ранее подтвердила, что испытала 24 марта межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд был запущен из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Высота полета превысила 6200 км, расстояние между точками старта и падения в Японском море составило около 1090 км.

"Угроза нового порядка"

В Японии уже назвали недавнее испытание угрозой нового порядка. "Это — серьезная угроза в другом измерении, чем раньше", — счел министр обороны Японии Нобуо Киси. По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории Соединенных Штатов, в том числе — на Восточном побережье. США и Германия осудили пуск.

Испытание вынесут на обсуждение Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН обсудит ракетное испытание 25 марта. Начало встречи запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск), сообщили диписточники в ООН.

Северная Корея ранее, 16 марта, запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне, однако тогда ракетные испытания провалились, отмечали в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

С начала года Пхеньян провел семь ракетных испытаний и два запуска "разведывательных спутников", указывали в КНДР.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программ и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!