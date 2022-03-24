Спецгруппа в США разрабатывает ответ на применение Россией ядерного оружия

Белый дом создал спецгруппу "Тигр", которая готовит ответные на случай использования Россией оружия массового поражения. Риск применения РФ ядерного оружия администрация США считает невысоким, сообщает New York Times.

Администрация США создала специальную группу под названием "Тигр", которая разрабатывает ответные меры Соединенных Штатов и их союзников на случай использования Россией оружия массового поражения — химического, биологического или ядерного, сообщила в четверг, 24 марта, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

В то же время, как отмечает издание, Белый дом оценивает риски применения Россией ядерного оружия как невысокие. По сведениям NYT, группа "Тигр" рассматривает также сценарии вторжения РФ в страны НАТО с целью остановки конвоев с оружием для Украины и распространения войны на территорию Молдовы и Грузии. Еще одна задача спецгруппы — установить, в каком случае НАТО могла бы отправить войска в Украину.

Спецгруппа "Тигр" была создана 28 февраля по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ее состав входят официальные лица, работающие в сфере нацбезопасности. Участники группы проводят закрытые встречи трижды в неделю.

Укрепление геополитических позиций США



Кроме того в Белом доме работает еще одна группа, которая изучает пути укрепления геополитических позиций США после решения президента России Владимира Путина начать войну против Украины.

27 февраля Путин поручил перевести "силы сдерживания РФ" на особый режим боевого дежурства. Он обосновал это тем, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания" в адрес России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN 22 марта не исключил применения Россией ядерного оружия "в случае угрозы существованию" его страны. Как пояснил Песков, такое основание содержится в концепции национальной безопасности России.

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