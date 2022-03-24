Мединский предложил ввести во всех школах утреннюю молитву во славу России

Помощник Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил "прямо сегодня" ввести во всех российских школах обязательную утреннюю молитву во славу России. Цитату приводит государственное агентство ТАСС. Чиновник заявил, что обязательная молитва существует в США. Там она запрещена 60 лет назад.

Выступление чиновника состоялось на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества. "Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага […] И это – 150 лет", – заявил Мединский. По его словам, опыт "воспевания страны, флага и государственных символов" необходимо перенять и России.

Он предложил рекомендовать министерству просвещения ввести аналогичную систему в России. После этого Мединский обратился к комиссии и попросил поднять руки тех, кто за и против. Он заявил, что решение принято единогласно. При этом на записи мероприятия видны несколько человек, которые не подняли руки, отмечает канал "Настоящее время".

В четверг Мединский заявил, что Запад толкает Россию к разрушению политической системы, и существование России сейчас находится "на кону". Формулировка Мединского об угрозе существованию страны напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Москва может первой применить ядерное оружие, когда под угрозой оказывается существование государства.

Верховный суд США запретил обязательную школьную молитву в стране в 1962 году. Правительственные правила запрещают учителям проводить молитвы в государственных школах.

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