Россия под санкциями. Что уже ввели, чем еще грозят и когда отменят

Вот уже месяц как развитый мир решительно рвет связи с Россией из-за войны в Украине. Какие санкции уже введены, какие в запасе? Можно ли прожить достойно без Запада и когда реалистично ждать отмены санкций?

Всего за месяц Россия оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервов. Простые граждане остались без валюты и "Инстаграма", а непростые — без зарубежных активов и права выезжать на Запад.

Все могло сложиться иначе. Россия поднялась из советских руин благодаря западным деньгам и технологиям. Но пути решительно разошлись в 2014 году, когда Владимир Путин, недовольный прозападным выбором украинского народа, отправил своих военных в Крым и на Донбасс. Самые богатые и развитые экономики мира — США, Европа, Япония, Канада, Австралия — ввели против России санкции.

Это были цветочки — настоящий санкционный удар Россия получает только сейчас в ответ на вторжение российской армии в соседнюю страну.

За первый месяц войны российские войска убили тысячи человек, включая по меньшей мере 117 детей, уничтожили крупные русскоязычные города Харьков и Мариуполь, оккупировали Херсон и за метром метр продвигаются к Киеву и Одессе. Кремль отказывается прекратить войну, вернуть Украине ее земли и возместить убытки.

Ужаснувшись увиденным, Запад дружно и безоговорочно поддержал Украину деньгами и оборонительным оружием, а против России ввел самые масштабные в истории санкции, призванные отбросить ее на десятилетия назад и помешать Кремлю финансировать крупнейшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны.

К санкциям подключились и финансовые центры (Швейцария, Сингапур), и технологические (Южная Корея, Тайвань). Россия стала главной страной-изгоем в мире, она обошла даже Северную Корею, Сирию и Иран.

Мы составили список санкций, введенных против России с момента вторжения. Он приведен ниже. По мере развития событий Русская служба Би-би-си будет дополнять его или сокращать (что менее вероятно по приведенным ниже причинам).

Список внушительный, но возможности для наказания далеко не исчерпаны.

Россия до сих пор экспортирует энергоносители в Европу, ее суда заходят в европейские и американские порты. Часть банков избежали ограничений даже в США, а из многих санкций сделаны значимые исключения. Активы арестованы и заморожены, но не конфискованы.

Все эти меры припасены на потом, на случай серьезной эскалации войны вроде массированной бомбежки мирного населения или применения оружия массового поражения, предупреждали западные политики.

Кроме того, Запад до сих пор не понял, как перекрыть каналы обхода санкций с помощью криптовалют и как отыскать всю собственность подсанкционных лиц и компаний в лабиринте офшорных схем.

К тому же Россия сохранила торговые и финансовые отношения с крупными развивающимися экономиками вроде Китая и Индии; никаких ограничений не вводили страны Латинской Америки и Африки. Они не заменят западные ноу-хау и кредиты, однако смягчат удар санкций.

Экономика России готовится к резкому спаду и жесткой посадке. Самые первые оценки обещают ей потерю около 10% ВВП, размер которого в прошлом году составил 1,65 трлн долларов. А в это время остальной мир продолжит расти. На таких противоположных курсах разрыв с Россией в развитии и благосостоянии будет увеличиваться с каждой минутой.

На заре своего 22-летнего правления Путин обещал, что Россия догонит Португалию. Не вышло — еще до грядущего кризиса ВВП на душу россиянина был вдвое ниже португальского и не дотягивал даже до населенного Китая и беднейшей страны ЕС Болгарии. Теперь придется догонять Турцию, Мексику и Туркменистан.

Санкции

Вот какие санкции введены против России после 21 февраля, когда Путин признал независимость районов Донбасса, отколовшихся от Украины с российской военной помощью. За признанием последовало полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Нефть и газ

США ввели полный запрет на покупку российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля.

Канада и Австралия запретили импорт российской нефти.

Британия пообещала свести на нет покупку нефти и нефтепродуктов у России к концу года.

ЕС и Германия отказались сертифицировать "Северный поток — 2" — только что построенный газопровод из России в обход Украины.

ЕС и США ввели запреты на экспорт технологий и оборудования для нефтепереработки вдобавок к прежним запретам, которые затрагивали только добычу.

Европейский союз — крупнейший на Западе покупатель российских энергоносителей — пока воздерживается от нефтяного или газового эмбарго. ЕС импортирует из России 60% всей нефти и нефтепродуктов и 40% газа. Заместить в одночасье не выйдет, как у США, где эта доля не превышает 8%.

Финансы

Запад арестовал 300 млрд долларов, или половину золотовалютных резервов России. Другая половина не сильно помогает — она в золоте, средствах в МВФ и прочих малоликвидных в текущей ситуации активах. России пришлось ограничить движение капитала, она лишилась главного рычага курсовой политики.

Госбанки отключили от SWIFT, международной системы обмена информации между финансовыми организациями. Сбербанк и Газпромбанк избежали этой участи, поскольку через них проходят основные платежи за нефть и газ.

Россия осталась без наличных долларов и евро. США и ЕС запретили поставку банкнот.

Запад запретил давать России в долг, закрыл для нее главный мировой рынок капитала.

России закрыт доступ к средствам в МВФ и Всемирном банке.

Торговля

Запад решил отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это значит, что теперь разрешены торговые войны, все преференции отменяются. Каждая страна должна ратифицировать это отдельно.

Канада уже отменила этот режим и ввела пошлину 35% на весь российский импорт. Такого раньше заслуживала только Северная Корея.

Для российских судов закрыты порты Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

ЕС запретил импорт металлопродукции из России.

ЕС, Британия и США запретили поставку в Россию предметов роскоши — от машин до одежды.

США запретили импорт российской икры, водки и алмазов.

Люди

ЕС внес в черный список Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, но оставил за ними право ездить в Европу — на всякий случай, вдруг захотят переговоров. Путин стал третьим в истории ЕС лидером под санкциями после Башара Асада и Александра Лукашенко.

В черных списках ЕС почти 900 россиян. Их активы заморожены, въезд запрещен, с ними нельзя иметь дела европейцам. В список попали Роман Абрамович, глава "Яндекса" Тигран Худавердян, лица российской пропаганды вроде Владимира Соловьева и семьи людей из окружения Путина.

В санкционные списки США были добавлены, среди прочих, кремлевский глашатай Дмитрий Песков, его жена и двое взрослых детей, спикер Госдумы Вячеслав Володин, десяток депутатов и топ-менеджеров госбанка ВТБ.

Италия, Испания, Британия и Финляндия среди прочих арестовали недвижимость, яхты и самолеты российских чиновников и бизнесменов.

ЕС ужесточил визовый режим для элит: отменил безвизовое перемещение для дипломатов и упрощенные процедуры для служебных паспортов и бизнеса.

Компании

ЕС добавил в санкционные списки десяток госкомпаний, включая нефтяную "Роснефть", Объединённую судостроительную и Объединенную авиастроительную корпорации.

ЕС ввел запрет на инвестиции и кредитование нефтегазовой отрасли России.

ЕС запретил присвоение кредитных рейтингов российским эмитентам.

Авиация

США, ЕС, Британия и Канада закрыли небо для российских самолетов.

Запад запретил продажу, поставку или передачу любых самолетов, запчастей, оборудования и программного обеспечения в Россию. Поскольку три четверти российского коммерческого воздушного флота построены в ЕС, США и Канаде, это фактически перевело гражданскую авиацию в России на пиратское положение.

Информация

ЕС запретил вещание российских каналов Russia Today и Sputnik.

Британский независимый регулятор отозвал лицензию на вещание Russia Today.

Технологии и оборудование

ЕС, США, Япония и Тайвань фактически полностью запретили поставку полупроводников и передовой электроники в Россию.

ЕС и США ограничили поставку средств навигации и технологий радиосвязи.

ЕС запретил поставку дронов и программного обеспечения для дронов и устройств шифрования.

Где найти санкционные документы и описания:

Европейский союз, как всегда, впереди планеты всей в деле открытости и доступности. Страница санкций даже переведена на русский и украинский языки. Вот русская версия.

На этой странице британское правительство вывешивает все санкции, объявленные Великобританией.

Американские санкции собраны на этой странице минфина США, а ограничения в торговле отражены на этой странице минторга.

Вторичные санкции: прощайте, Netflix, IKEA и футбол

За цунами санкций со стороны стран Запада последовала волна поменьше — корпорации начали сворачивать сотрудничество с Россией. Кто из этических соображений, кто из боязни бойкота со стороны потребителей в других странах. А кто-то из чисто практических, поскольку санкции и контрсанкции резко увеличили издержки и риски.

Исход частного бизнеса из России затронул все сферы и показал, насколько она зависит от западных технологий и денег.

Корпоративный удар в некоторых случаях даже болезненнее официальных санкций. Россия продолжает почти без ограничений продавать свой основной экспортный товар — нефть, однако будущее добычи оказалось под вопросом после решения всех крупных нефтесервисных компаний (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford) воздержаться от новых проектов или даже свернуть деятельность в России.

Всего за месяц от России отвернулись Netflix, Microsoft, Apple, Nike, IKEA, Starbucks, McDonald's, Siemens, Merck, автомобильные концерны, банки, рекламные агентства, табачные компании и даже поставщик ботокса. В целом более 70 крупных западных компаний в той или иной степени разорвали отношения: кто-то поставил на паузу расширение, другие зачехлили бизнес в ожидании ясности, а некоторые свернулись полностью.

Корпорациями дело не ограничивается.

Российские спортсмены лишились права представлять страну на соревнованиях, футбольным клубам и сборной вовсе запретили участвовать в чемпионатах. Все международные старты в России отменены.

Ученые теряют связи с мировой наукой, и даже культура не осталась в стороне: оркестры рвут отношения с лояльными Кремлю дирижерами и музыкантами, а музеи — с филантропами, продвигавшими на Западе в том числе и русское искусство.

Когда снимут санкции

Санкции легко вводятся, да долго отменяются.

Ограничения, введенные исполнительной властью — указами американского президента или решением британского правительства — в рамках, установленных законами (например, "Актом Магнитского" в США), снимаются так же быстро, как вводятся. Другое дело — санкции, введенные законодательно, решением парламента.

К таким, например, относится режим наибольшего благоприятствования в торговле, без которого с Россией торгуют, как с Северной Кореей — любые тарифы и ограничения разрешены.

Именно поэтому США, например, сейчас проводят через конгресс торговые санкции, хотя практического смысла в них никакого, пока действуют финансовые — все равно никакой торговли нет. Зато когда придет время снимать ограничения, России придется преодолеть на один барьер больше, и это серьезный барьер — законодательный.

Чтобы его снести, нужно единство, которое очень редко встречается в американском конгрессе, и еще реже — среди 27 стран Евросоюза. Они смогли сплотиться в благородном гневе и ввести санкции в ответ на вторжение и убийство мирного населения. Однако чтобы снять их, потребуется единство в убеждении, что Россия встала на путь исправления и не может повторить.

Для этого потребуется не только отвод войск и возврат территории, но и гарантии ненападения. При сохранении нынешней власти в России, ядерного арсенала, места в Совете Безопасности ООН и гигантской армии получить такие гарантии не у кого.

Частично санкции против отдельных компаний и лиц можно оспорить в суде, но для этого нужны свободные (не замороженные) деньги на оплату армии юристов с редкой санкционной специализацией и внушительных судебных издержек. И без гарантий не попасть под санкции снова, просто с другой формулировкой.

Однако и Западу эти санкции обходятся дорого.

Он с удовольствием вернулся бы в мирное прошлое, поскольку кризис усугубляет постковидные проблемы в экономике, разгоняя и без того рекордную инфляцию, и укрепляет позиции Китая — главного конкурента Запада.

Но это скорее фактор, определяющий масштаб и скорость будущих дополнительных санкций. Отмена существующих без устранения причины их введения — войны России против Украины — политически проблематична, даже если Европе и США придется столкнуться с серьезным падением уровня жизни.

Кадры разрушенных городов, миллионы беженцев и тысячи убитых — убедительный аргумент немного потерпеть.

Сможет ли Россия развиваться под санкциями

Российские власти готовились к изоляции с момента первого нападения на Украину в 2014 году, однако такого слаженного санкционного удара от Запада явно не ожидали.

Россия накопила серьезную подушку безопасности, однако распоряжаться ею не может — самая ликвидная половина резервов заморожена. Масштаб финансовых ограничений оказался беспрецедентным, такого не было даже во Вторую мировую войну, отмечают ведущие эксперты по санкциям и западным финансам Николя Верон и Джошуа Киршенбаум.

"Похоже, подобный сценарий не учитывался как вероятный при разработке стратегии "Крепость Россия" после захвата Крыма в 2014 году. Теперь уже ясно, что это — серьезный просчет главы ЦБ и ее команды, во всем другом показавшей предельную компетентность", — пишут они.

В итоге правительству и ЦБ приходится импровизировать в условиях ограниченных ресурсов, инструментов и кадров. Под давлением военного времени и стремительно меняющихся внешних условий и внутренних норм.

Российская экономика стагнировала более десятилетия, так и не оправившись от мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и вызванного им обрушения цен на нефть. Успехи в импортозамещении и инновациях были скромными даже в условиях доступных западных кредитов, технологий, специалистов и ноу-хау.

Теперь денег еще меньше, а технологии, инвестиции и оборудование придется искать в Китае. Или попытаться самим: создать еще несколько госкорпораций и поручить им изобрести российские теслы, айфоны и сапсаны.

В таких условиях веры в будущее у экономистов нет. Профессор Чикагского университета Константин Сонин назвал настроение коллег мрачным и обрисовал несколько вариантов послевоенной траектории развития России после неизбежного падения уровня жизни.

"При всех этих сценариях — многолетняя стагнация на уровне более низком, чем сейчас. Десятилетия стагнации на том уровне, куда экономика упадёт по итогам войны", — написал он.

Это в случае, если обойдется без революционных потрясений и властная прослойка в России в целом серьезно не поменяется. У нее не выйдет быстро модернизировать страну, сломить волю бенефициаров нынешней системы и переписать законы и понятия, по которым Россия дошла до жизни такой, уверен Сонин.

А революционные изменения обещают крах на целое поколение наподобие развала советской экономики, пишет он и делится результатом своих попыток увидеть свет в конце туннеля:

"Все сценарии — плохие".

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