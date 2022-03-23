Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

В возрасте 84 лет скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщает CNN.

Представитель госдепартамента сообщил журналистам, что Олбрайт скончалась от рака.

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала первой женщиной во главе внешнеполитического ведомства Штатов при президенте Билле Клинтоне. Олбрайт — сторонница жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.

Свободно владела английским, русским, чешским и французским; читала по-польски и сербо-хорватским.

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