Представитель госдепартамента сообщил журналистам, что Олбрайт скончалась от рака.
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала первой женщиной во главе внешнеполитического ведомства Штатов при президенте Билле Клинтоне. Олбрайт — сторонница жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.
Свободно владела английским, русским, чешским и французским; читала по-польски и сербо-хорватским.
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