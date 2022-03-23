Столтенберг: НАТО увеличивает долгосрочное присутствие в Восточной Европе

НАТО несет ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг объяви, что лидеры стран НАТО должны будут согласовать решение об отправке четырех основных боевых групп альянса в Восточную Европу - в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.

Он отметил, что это станет частью плана по значительному долгосрочному увеличению присутствия НАТО в регионе - нынешнее количество боевых групп удвоится.

При этом генсек НАТО снова подчеркнул, что альянс не будет вводить войска в Украину: "Чрезвычайно важно оказывать поддержку Украине, и мы не остаемся в стороне. Но в то же время чрезвычайно важно чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией".

Столтенберг также предостерег Россию, что в случае ядерной войны, победителя не будет и ее не стоит развязывать ни при каких обстоятельствах.

Завтра в Брюсселе пройдет внеочередное заседание НАТО, на котором среди прочего будет обсуждаться роль Китая в вооруженном конфликте в Украине.

КНР оказала политическую поддержку России, в том числе путем распространения "откровенной лжи и дезинформации", подчеркнул Столтенберг.

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