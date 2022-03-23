Ходорковский призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной

Опасения НАТО ввести над Украиной бесполетную зону Михаил Ходорковский считает необоснованными. По его мнению, с Путиным можно будет разговаривать, только когда "ему сломают нос".

Живущий в изгнании российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал страны Запада ввести бесполетную зону над Украиной. Как именно это будет реализовано, должны решить военные эксперты, но без бесполетной зоны ничего не получится, заявил Ходорковский в Берлине в среду, 23 марта. Опасения НАТО, что этот шаг втянет ее в войну с Россией, он назвал глупостью сообщает агентство dpa.

По мнению Михаила Ходорковского, переговоры, которые главы западных государств ведут с президентом России Владимиром Путиным, ни к чему не приведут. Путин - "мафиози", передала переводчица слова экс-главы ЮКОСа, который придерживается мнения, что переговоры Украины с Россией в данный момент тоже бессмысленны.

Единственным решающим фактором Ходорковский считает развитие ситуации на поле боя. Запад должен понять, что Путин не остановится на Украине, если его там не остановят, указал он, подчеркнув, что следующим шагом может стать столкновение с одной из стран НАТО.

"Путин должен понять, что ему могут сломать нос"

"Речами это не остановишь, - уверен Ходорковский. - Путин должен понять, что не только он может кому-то сломать нос, но и ему нос могут переломать. И только когда у него будет сломан нос, с ним можно будет говорить".

По словам бывшего владельца ЮКОСа - крупнейшей нефтяной компании России, неспособность остановить немецких нацистов в 1938 году дорого обошлась Европе, теперь же эта ошибка повторяется точно по той же схеме.

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