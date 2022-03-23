Блумберг: Чубайс ушел в отставку и покинул Россию

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России, утверждает агентство Блумберг.

Издание ссылается на двух людей, знакомых с ситуацией. По их данным, Чубайс ушел в отставку и покинул страну, сославшись на несогласие с войной президента Владимира Путина в Украине. Агентство обращает внимание, что Чубайс, если эта информация подтвердится, станет официальным лицом самого высокого уровня, порвавшим с Кремлем из-за вторжения. О том, что Чубайс оставил свой пост спецпредставителя Кремля и покинул страну в знак протеста, сообщил также источник Рейтер.

"Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост", - заявил ТАСС источник из окружения Чубайса.

"Не могу сказать, не в курсе", - сказал РБК его брат Игорь Чубайс в ответ на вопрос об отставке и отъезде из России Анатолия Чубайса.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс "собирался вернуться" в Россию. Сам он ситуацию не комментирует. Журналистам Forbes удалось дозвониться до него по телефону. Услышав вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку, пишет издание. Так же он отреагировал на звонок корреспондента агентства Рейтер.

Чубайс, как и другие представители российской элиты, не осуждал российское вторжение в Украину. Исключением стал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет ФИДЕ. В косвенной форме свое несогласие высказывал и миллиардер Михаил Фридман.

Завуалированное несогласие с войной можно было разглядеть в посте Чубайса, опубликованном 19 марта в день рождения его соратника Егора Гайдара.

"В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был неправ", - писал он в "Фейсбуке" (соцсеть принадлежит компании Meta, которая на этой неделе была признана в России экстремистской и запрещена).

Блумберг называет Чубайса архитектором российской приватизации и напоминает, что именно Чубайс дал Путину его первую должность в Кремле в середине 1990-х, а позже приветствовал его приход к власти.

66-летний Чубайс - один из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в путинском правительстве и поддерживали тесные связи с западными чиновниками. При Путине он занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях - РАО "ЕЭС России" и "Роснано", пока в декабре прошлого года российский президент неожиданно не назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития.

За день до этого Чубайс, выступая в онлайн-режиме на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, объявил, что уходит из госкорпорации "Роснано", которую возглавлял 12 лет.

Политолог Глеб Павловский в беседе с Би-би-си тогда обращал внимание на "политическую символическую ценность" Чубайса, "которая означала, что альянс либеральной среды с Кремлем сохраняется".

Блумберг напоминает, что после 24 февраля российские власти усилили давление на критиков вторжения.

16 марта Путин на совещании с правительством рассуждал о "самоочищении общества" и заклеймил "пятую колонну" как предателей.

В России начали действовать новые уголовная и административная статьи за "военные фейки", которые угрожают критикам войны и участникам антивоенных акций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог дать оперативный комментарий агентству.

Дворкович после жестких нападок со стороны "Единой России" в связи с его антивоенной позиции сам принял решение покинуть пост председателя фонда "Сколково".

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