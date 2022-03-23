Евросоюз осудил новый приговор Алексею Навальному

Проведение суда над политиком в закрытом режиме создает возможности для фабрикации обвинений, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС призывает освободить Навального.

Евросоюз осудил вынесение нового обвинительного приговора на девять лет лишения свободы российскому оппозиционеру Алексею Навальному и продление его "политически мотивированного тюремного заключения". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, обнародованном во вторник, 22 марта.

В документе также с "глубоким сожалением" отмечается, что "судебные слушания проходили фактически в закрытом режиме", за пределами Москвы на территории колонии, где Навальный уже отбывает срок по предыдущему приговору. Это "открывает возможности для фабрикации обвинений и нарушения права на защиту обвиняемого", подчеркивается в заявлении Борреля.

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Боррель: Репрессии в России усиливаются

По его словам, проводимые в России репрессии против гражданского общества, независимых СМИ, журналистов и правозащитников "усиливаются на фоне продолжающейся военной агрессии России против Украины", а правительство РФ "продолжает грубо игнорировать" все международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод.

ЕС вновь призывает власти России немедленно освободить Алексея Навального: говорится в заявлении Жозепа Борреля.

Новый приговор Алексею Навальному

Ранее в тот же день Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, который он отбывает сейчас в ИК-2 во Владимирской области.

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