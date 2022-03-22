В Беларуси закрыли лагерь для мигрантов на границе с Польшей

Власти Беларуси закрыли организованный на границе с Польшей лагерь для приехавших в страну граждан ближневосточных стран, которые намеревались въехать на территорию ЕС. Пункт размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" прекратил работу, сообщили во вторник, 22 марта, в Госпогранкомитете Беларуси.

"Все иностранцы, которые временно находились в транспортно-логистическом центре, покинули его", — указывается в заявлении. Согласно этим данным, часть людей вылетели в Ирак, остальные дожидаются возвращения на родину в гостиницах и санаториях на территории Беларуси.

"Сегодня, 22 марта, 98 беженцев вылетели эвакуационным рейсом из Минска в Эрбиль", — сообщили в ведомстве, отметив, что возвращение людей организовано в рамках программы помощи Международной организации по миграции. Как отмечает "Интерфакс", в последнее время в лагере находилось около 400 мигрантов.

Конфликт Минска и ЕС

Статьи по теме: ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь



Во второй половине 2021 года между властями в Минске и ЕС разгорелся конфликт в связи с искусственным созданием миграционного кризиса на западных границах Беларуси. Правительство в Варшаве и другие страны ЕС обвинили белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая 2021 года Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. После этого существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск и резко усилился поток мигрантов, стремящихся в Евросоюз с территории Беларуси. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС ввел пятый пакет санкций, включающий меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!