Зеленский в интервью европейским общественным вещателям, фрагмент которого приводит Суспільне.

"У нас есть ультиматум, вот есть пункты, выполняйте, и тогда мы закончим войну" (говорят россияне – ред.). Это неправильно и ни к чему не приведет. Вопрос не во мне. Вопрос в том, что люди и власть объединены. Мы все не сможем этого сделать. Ультиматум не сможет выполнить Украина. Мы просто не сможем физически".

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"Как ты можешь сделать? Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен.

К примеру, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент не сможем этого сделать. И мы даже это видим в оккупированных городах – в Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они входили, люди не отдают им. Они поднимают флаг – люди снимают. Они убили человека – да, спрятались, ночью пришли, сняли флаг.

Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил: мы можем выполнить ультиматум только когда нас не будет".

Президент Владимир Зеленский 20 марта подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

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