"КП" со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о количестве погибших в Украине. А затем удалила данные и заявила о взломе

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В твиттере обратили внимание на публикацию издания "Комсомольская правда" от 20 марта под названием "Минобороны сообщило, что российские войска завершают разгром националистического батальона "Донбасс"", пишет российское интернет-издание TJ.

В материале под авторством Марии Павловой и со ссылкой на Министерство обороны РФ указывалось количество погибших российских военных, которое противоречит официальным данным. Российское военное ведомство отчитывалось о потерях во время «спецоперации» один раз, 2 марта: тогда генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших российских военнослужащих. Статьи по теме: "Груз 200". Сколько российских военных уже погибло в Украине Специальный эфир Delfi: как помощь из Литвы попадет к украинцам, списывать ли российское общество и ТВ? По наблюдениям журналистов, материал оставался доступным в первоначальном виде около суток. После того, как в соцсетях обратили на него внимание, абзац с указанием числа погибших российских военных удалили. Заметка по-прежнему доступна. Вечером 21 марта "КП" опубликовала заявление, в котором заявила о взломе доступа к администраторскому интерфейсу и "фейковом вбросе". "Недостоверная информация была незамедлительно удалена", — добавила редакция. Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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