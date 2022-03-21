"Груз 200". Сколько российских военных уже погибло в Украине

Министерство обороны России уже 18 дней не сообщает о потерях российской армии в Украине. На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 557 погибших российских военных.

2 марта — в первый и единственный раз — министерство обороны отчиталось о погибших в войне в Украине. На тот момент, утверждало минобороны, погибли 498 солдат. С тех пор новых сообщений о потерях от российского ведомства не поступало.

Сотни погибших



Украина на данный момент оценивает российские потери в 15 тысяч человек — однажды украинское агентство УНИАН уточнило, что в эту цифру могут входить не только погибшие, но и раненые.

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Американская газета The New York Times со ссылкой на "консервативные оценки" американской разведки называла цифру в семь тысяч погибших. Впрочем, издание указывает, что данные основаны на анализе СМИ, спутниковых снимков, фотографий российских солдат и российской техники, попавшей под обстрелы, поэтому сведения могут быть неточными.

В России же каждый день появляются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего имена называют главы российских регионов, местные СМИ или учебные заведения, где ранее обучались погибшие. В нескольких случаях о погибших рассказали их близкие родственники.

Би-би-си, основываясь только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание, составила список погибших российских военных. В этом списке — 557 человек.

Не учитывались сообщения СМИ со ссылкой на источники о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них не было конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитывали сообщения о гибели людей, не являющихся кадровыми военными России (то есть тех, кто служит в подразделениях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также сотрудников так называемой "ЧВК Вагнера").

Хотя, например, "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом) со ссылкой на источники сообщало о том, что в Украине погибли не менее 130 контрактников из Дагестана. В открытых источниках Би-би-си обнаружила информацию о 51 погибшем.

Помимо 557 подтвержденных погибших военнослужащих, Би-би-си обнаружила сообщения о еще 38 погибших в Украине российских военных, но независимого подтверждения этих смертей на данный момент нет.

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова заявила, что в Украине погибли как минимум 96 срочников: "В итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", — утверждала Нарусова во время обсуждения поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают до 15 лет колонии за распространение "фейков" о вооруженных силах.

Сенатор просила министерство обороны подтвердить эту информацию, но ответа не получила. Российские власти долгое время утверждали, что в Украине нет российских срочников, но спустя несколько дней все же признали, что "несколько солдат-срочников" все-таки присутствовали в частях российских вооруженных сил в Украине.

Первое имя российского военного, погибшего в Украине, назвал глава Дагестана 26 февраля. В первые дни марта главы еще нескольких российских регионов сообщили имена погибших военных. В середине марта официальные сообщения о похоронах солдат и офицеров в российских городах и селах стали появляться десятками.

Би-би-си направила запрос в министерство обороны с просьбой назвать число погибших и ожидает ответа.

Спецназ и офицеры с орденами



Среди подтвержденных в России погибших — один генерал-майор — замкомандующего 41-й армией 47-летний Андрей Суховецкий. Минобороны России уточняет, что Суховецкий прошел путь от командира взвода до начальника штаба гвардейского десантно-штурмового соединения.

Суховецкий участвовал в военной операции России в Сирии, награжден двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалями. Украина считает, что погибли уже четыре российских генерала, но официально подтверждена только смерть Суховецкого.

В списке подтвержденных потерь российской армии — семь полковников: Виктор Исайкин из Мордовии, Сергей Порохня из Башкирии, Дмитрий Сафронов из Татарстана, Игорь Николаев из Рязанской области, Руслан Руднев из Самарской области, Александр Захаров из Нижегородской области и Сергей Сухарев из Костромской области.

Также власти Севастополя подтвердили гибель капитана 1 ранга (соответствует званию полковника в сухопутных войсках), заместителя командующего Черноморским флотом, Андрея Палия.

"В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот", — написал про него губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также среди погибших — не менее девяти подполковников, не менее 20 майоров и не менее 70 младших офицеров.

В списках официально признанных потерь — десятки десантников (от рядовых до командира костромского полка ВДВ) и по меньшей мере 7 представителей спецназа ГРУ.

Среди погибших значатся несколько сотрудников ОМОНа из разных регионов России, а также бойцы элитных отрядов спецназа Росгвардии. В том числе и сержант Евгений Дудин, который, как утверждает его мать, погиб при штурме аэропорта Гостомель близ Киева.

По словам матери, мужчина служил в дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, а погиб на второй день боевых действий вместе со своей служебной собакой (хотя в справке о смерти указана дата 27 февраля).

Организации ветеранов спецназа "Братство краповых беретов" сообщила об одном погибшем бойце отряда "Витязь" — сержанте Михаиле Белякове из Пензы. "Витязь" считается одним из сильнейших подразделений России.

На шестой день войны минобороны России сообщило о потере почти 500 человек, но какой именно была дальнейшая динамика потерь, мы не знаем, отмечает бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширефф:

"Я думаю, что Путин совершил еще две классические ошибки. Первая — он недооценил своего противника. И вторая — он переоценил способности и качество своей собственной армии и своих военно-воздушных сил. Судя по информации, которую мы видим, россияне сейчас не имеют подавляющего преимущества в воздухе".

За первый месяц вторжения в Ирак в 2003 году армия США потеряла 139 человек. Потери российской армии за пять дней войны с Грузией в 2008 году составили 71 человек. Но генерал Ширефф отмечает, что сравнивать потери сторон в различных военных конфликтах сложно, поскольку они редко проходят в сопоставимых условиях.

"Если Россия хочет добиться успехов в этой кампании, ей просто необходимо заводить свои пехотные подразделения в города и брать их под контроль, а это будет означать существенный рост потерь".

Генерал добавляет, что обычно для успешного наступления в городах атакующая сторона должна иметь в шесть раз больше бойцов, чем обороняющаяся.

"Элита армии"



Кроме того Россия потеряла не менее восьми военных летчиков (включая пилотов, штурманов и бортмехаников самолетов и вертолетов) — это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка каждого летчика занимает годы и стоит миллионы долларов.

"Летчик фронтовой авиации первого класса готовится в среднем за семь-восемь лет, и стоимость его обучения составляет около 3,4 миллиона долларов, а подготовка летчика-снайпера занимает 10-12 лет и обходится в 7,82 миллиона долларов", — говорил в 2019 году командующий Военно-воздушными силами России Александр Зелин.

На Кубани 17 марта похоронили Сергея Волынца, летчика и командира авиационного звена. Он участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии, имеет награды.

4 марта власти Челябинской области сообщили о гибели штурмана Ростислава Еременко. В тот же день депутат Челябинской городской Думы Владимир Корнев опубликовал у себя фотографию с церемонии прощания. На траурном коллаже под изображением самолета Ан-26 и подписью "Последний полет" — еще 5 летчиков: капитан Антон Пимахов, старший лейтенант Олег Доля, старший лейтенант Павел Русаков, старший сержант Александр Мижурко и сержант Артем Тарасов. Но официальных сообщений об их гибели нигде нет (Би-би-си не учитывала их в подсчетах).

16 марта в Сызрани прощались с военным летчиком, лейтенантом Сергеем Коноплевым — у него остались жена и маленькая дочь.

В Ростовской области сообщили о гибели 29-летнего летчика Вячеслава Маклагина — до отправки в Украину он получил опыт боевых вылетов в Сирии. Посмертно Маклагин — как и многие другие военные, погибшие за последние недели — был награжден орденом Мужества.

Власти Дагестана также сообщали о гибели в Украине капитана, старшего летчика Рабазана Раджабова. В Самарской области подтвердили гибель командира полка, летчика Руслана Руднева. А в Брянской области простились с Алексеем Хасановым — летчиком в звании подполковника.

"Мне не стыдно, я горжусь"



Самым молодым погибшим в Украине российским военным стал 18-летний Егор Мельников — до своего 19-го дня рождения он не дожил один день. Мельников погиб в первый день войны — 24 февраля. Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что погибшего посмертно представили к государственной награде за мужество. Отец погибшего Эдуард Мельников написал в "Инстаграме": "Это мой сын Егор! Егор Эдуардович! Я горжусь! Мне не стыдно". Сейчас пост недоступен, но скриншот успело сделать издание Regnum.

Российская армия также потеряла не менее шести 19-летних мужчин.

Так, 10 марта похоронили Дмитрия Белоусова. В апреле ему должно было исполниться 20 лет. Мужчина подписал контракт на службу в бригаде морской пехоты менее, чем за два месяца до начала боевых действий в Украине. До этого он учился в университете по специальности "техобслуживание и ремонт автотранспорта".

14 марта в Орле попрощались с 19-летним Егором Канатниковым, а 18 марта в Пермском крае объявили о гибели 19-летнего Ивана Колмогорова.

Из исследования Би-би-си можно сделать вывод, что "груз 200" пришел как минимум в 70 регионов России. Всего в стране 83 субъекта федерации, не считая аннексированные Крым и Севастополь.

Военнослужащие из аннексированного Россией Крыма также принимали участие в боевых действиях в Украине — губернатор Севастополя Михаил Развожаев неоднократно публиковал информацию о погибших. Так, 9 марта в городе похоронили младшего сержанта Алексея Севостьянова и рядового Владимира Николенко — оба родились и выросли в Севастополе.

Регионы России по-разному относятся к обнародованию информации о погибших. Например, в Дагестане и Северной Осетии официально сообщили уже о 77 погибших (суммарно). Представители районных администраций лично приходят на каждые похороны.

В 15 российских регионах не было ни одного сообщения о гибели военных от официальных лиц. Но, например, в одном из таких регионов — в Кемеровской области — Би-би-си удалось подтвердить сообщения о похоронах 7 российских военных, погибших в Украине.

В некоторых регионах России СМИ, сообщившие о гибели российских военных, начали удалять публикации. Иногда это происходит через день-два, иногда — в течение часа.

Один из сибирских журналистов сказал Би-би-си: "На уровне областного правительства всем изданиям было дано указание не публиковать данные о потерях в спецоперации. Бывают случаи давления на [родственников погибших] местной администрации, мол, сейчас не нужно поднимать шум, потом найдем способ увековечить их память".

"Все очень сложно"



На данный момент известно имя одного погибшего мужчины, которого родственники называют срочником. Это уроженец села Озерное Саратовской области Максим Ханыгин.

Местные СМИ написали, что 5 марта с Ханыгиным простились в его родном селе. "Аткарская газета" опубликовала фотографии с прощания: на них военные несут венок и портрет Ханыгина вместе с его орденом Мужества, полученным посмертно. Но на фотографиях не видно ни могилы, ни гроба.

Совсем другие снимки с места событий публикует "Радио Азатлык" (признано в России иностранным агентом): на фотографиях видно, что на кладбище выкопали могилу, над которой натянули полиэтиленовую пленку. В могиле никто не похоронен.

Бабушка Ханыгина рассказала изданию, что похоронку семья получила 25 февраля, но когда именно привезут тело — она не знает. В статье утверждается, что Ханыгин был срочником.

Мать еще одного погибшего российского солдата Павла Позанена рассказала изданию "Бумага", что ее сына нелегально подписали на контрактную службу перед отправкой в Украину. "Все очень сложно, -сказала Наталья Позанен, не уточнив подробностей. — Его нелегально подписали на контракт".

Павел Позанен закончил школу в 2017 году, получил диплом о среднем профессиональном образовании в середине 2021 года, после чего отправился служить.

Родственники и близкие погибших российских военных редко публично высказывают свое отношение к тому, то в России называется "спецоперация на Украине".

Мать попавшего в плен российского военного Валерия Залужного ранее говорила Би-би-си, что "не знает, зачем это все вообще нужно": "Никакую войну и какие-либо военные действия я не понимаю".

Еще одна мать попавшего в плен военного — Ирина Очирова, — обнаружив своего сына на видео с пленными, вышла на пикет с плакатом "Нет войне".

Гульнара Валиева, мать погибшего спецназовца Евгения Дудина, рассказала Би-би-си, что сын еще в конце января сообщил ей, что его отправляют "в командировку на три месяца" — якобы на учения.

"Я задумалась: какие учения? И до меня медленно доходит, я спрашиваю его: "Жень, так ты едешь в Украину?" Он отвечает: "Какую Украину, мам? Я еду в Смоленск на учения".

Валиева верит в две вещи: что Россия "буквально на день" опередила нападение на свою территорию, и что Россия проводит только точечные обстрелы — наносит удары по военным объектам. И именно это злит женщину.

"Я уже всех ненавижу. Они говорят, что там мирные жители, наши парни не могут по ним стрелять. Но они же Женю обстреляли из Киева, от мирных жителей. Почему им можно стрелять, а нашим парням — нет? И вот теперь я говорю: так бомбите и по мирным жителям, так хоть наши парни хоть сколько-то останутся живы".

В воскресенье в ООН сообщили, что только в конце февраля в Украине погибло не менее 902 мирных жителей, из них 75 — дети. Большинство мирных граждан убиты в результате попадания снарядов с широким радиусом поражения.

Реальное число жертв, говорят в ООН, гораздо больше — пока независимые эксперты не могут подсчитать все потери.

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