Беларусь заявила об отводе десанта от границ Украины

Министерство обороны Беларуси объявило, что отводит десантников от украинской границы.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь", — заявили в министерстве.

Накануне, 20 марта, вооруженные силы Украины видели признаки “подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины”.

Брестские десантники три недели находились рядом с границей Украины. В Беларуси утверждали, что они "усиливали охрану границы".

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