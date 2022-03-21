На борту находились 133 человека. Есть ли выжившие, пока неизвестно. В соцсетях публикуют кадры предполагаемого крушения самолета. На видео видно, что оттуда поднимается дым.


Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Он упал в горной местности в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

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