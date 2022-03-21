В Китае разбился пассажирский самолет, на борту было 133 человека

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая, сообщает Meduza со ссылкой на китайские СМИ.

На борту находились 133 человека. Есть ли выжившие, пока неизвестно. В соцсетях публикуют кадры предполагаемого крушения самолета. На видео видно, что оттуда поднимается дым.

Not confirmed yet : There are reports that a #China Eastern #Boeing #B737-800 (B-1791) has crashed in China.

Flight MU5735 is believed to have crashed near #Wuzhou in southern China pic.twitter.com/J0lMUHRnpR — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) March 21, 2022



Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Он упал в горной местности в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.



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