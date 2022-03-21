Вице-премьер Украины: Киев отверг ультиматум России по Мариуполю

Киев не планирует сдавать Мариуполь в ответ на требование российской стороны. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала она.

Киев также сообщил свою позицию в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы вывезти их из Мариуполя в Запорожье, уточняет газета.

Днем 20 марта Россия выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя. С 10.00 до 12.00 21 марта российские военные предлагали организовать выход из города украинских военных "и иностранных наемников" без оружия - в таком случае им обещают сохранение жизни. После этого в Мариуполь должны пропустить гуманитарные колонны и эвакуировать мирных жителей. Письменный ответ украинская сторона должна дать до 5 утра понедельника.

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