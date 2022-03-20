"Катастрофа будет в разы хуже, чем в Чернобыле". Чем опасна война возле атомных электростанций в Украине

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Специалист в ядерной энергетике Украины подчеркивает, что в случае атаки на атомные электростанции, катастрофа будет хуже, чем в 80-х в Чернобыле.

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