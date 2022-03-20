Пока россияне дерутся за сахар, Путин предстал перед народом в итальянском пуховике за полтора миллиона рублей

Президент России Владимир Путин во время концерта, посвященного временной оккупации полуострова Крым, на стадионе "Лужники" надел пуховик итальянского дома моды Loro Piana за 1 миллион 445 тысяч рублей (примерно 15 тысяч долларов). Интересно, что этот бренд поддержал Украину в борьбе с российскими захватчиками, пишет "Обозреватель".

Драгоценная куртка коллекции осень/зима 2021-22 годов продается на сайте ЦУМ. Российский диктатор продолжает жить в роскоши, пока пожилые россияне дерутся за последний сахар в магазинах.

Конгломерат Kering, в который входит бренд Loro Piana, заявил о закрытии бутиков в России и выступил против войны. Кроме того, Loro Piana совместно с организацией UNICEF проводит сбор средств для гуманитарной помощи украинским матерям и детям.

"В связи с ситуацией в Украине Kering закрывает в России свои магазины. Kering и его дома продолжат поддерживать местных сотрудников и внимательно следить за развитием ситуации", — говорится в объявлении конгломерата в Instagram-сторис.

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