Власти Украины сообщили о гибели пятого с начала войны российского генерала

Во время боевых действий в Украине погиб командующий 8-й армии Южного военного округа России, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщили советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Генштаб ВСУ и МВД страны.

По данным украинских властей, Мордвичев, чьи подчиненные отвечали за ситуацию в Донбассе, погиб в результате удара ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области. Предположительно речь идет о боях за аэродром, сообщает Meduza.

Another senior Russian officer exterminated in Ukraine. Lieutenant General Andrei Mordvichev of the Southern Military District 8th Army has reportedly been killed. No army in modern history has lost as many commanders in such a short period as Russia has lost in the past 3 weeks pic.twitter.com/N07ihRS50q — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 18, 2022

Всего, по информации Генштаба ВСУ на 19 марта, с начала войны потери России в личном составе достигли примерно 14,4 тысячи человек. При этом не уточняется, идет ли речь только об убитых или также о получивших ранения и пленных.

Российская сторона данные о гибели Мордвичева не подтверждала. Минобороны РФ только однажды с начала войны сообщало о погибших военнослужащих. 2 марта ведомство заявило, что в Украине были убиты 498 российских военных, еще 1597 человек ранены.

Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.

Андрей Мордвичев, если верить украинским властям, стал пятым российским генералом, погибшим в зоне боевых действий в Украине.

Ранее украинская сторона заявила о гибели командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова и двух генерал-майоров из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа — Андрея Суховецкого и Виталия Герасимова.

Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО сообщал о гибели генерал-майора Магомеда Тушаева. Власти Чечни его гибель отрицают. К погибшим также причисляли командира 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.

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