"Кризис нас сблизил, но он лишь маскирует разногласия". Как война в Украине повлияла на отношения Британии с Евросоюзом?

С началом российского вторжения в Украину обсуждения серьезных разногласий между Британией и ЕС отошли на второй план. В вопросах реагирования на российскую агрессию и Британия, и остальная Европа действуют солидарно, причем во многих случаях Лондон демонстрирует инициативу и первенство. Можно ли говорить о новом единстве ЕС и Британии и как долго оно продлится? Вернули ли украинские события Британию в семью европейских народов?

Опасность для Европы и не только

Сторонники брексита полагали, что после выхода из ЕС Британия станет глобальным игроком на международной арене.

Кризис в Украине, по мнению редактора газеты Financial Times Роберта Шримсли, положил конец лозунгам сторонников брексита о "глобальной Британии".

Он полагает, что война в Украине заставила британское правительство сконцентрироваться на Европе, забыв о роли, которую Британия хотела бы играть в мире.

Однако с этим можно поспорить.

Единство со странами ЕС в отношении российского нападения на Украину не противоречит глобальной роли Британии.

Угроза общечеловеческим ценностям



"Нынешний конфликт в Украине представляет собой угрозу не только европейским ценностям, но и общечеловеческим нормам и ценностям ООН", — говорит Джули Ньютон, специалист по международным отношениям из Оксфордского университета, в интервью Русской службе Би-би-си.

Нападение на Украину подрывает ценность всей международной системы, принципы суверенитета и безопасности, полагает эксперт.

Опасность нынешней войны против Украины и в том, что она может нормализовать использование военной силы против соседнего государства. И эта опасность не ограничена Европой.

Единство в санкциях



И тем не менее, географическая близость Украины к ЕС и Британии делает эту опасность особенно ощутимой в Европе.

Есть опасения, что после Украины следующими на очереди российской агрессии могут оказаться другие страны бывшего СССР, включая Молдову, Грузию или страны Балтики.

Попытка изменить границы в Европе, закрепленные в конце Второй мировой войны, может привести к серьезной дестабилизации континента.

Осознание общей угрозы именно европейскому континенту привело к тому, что санкции ЕС поддержали все члены союза, включая даже обычно пророссийскую Венгрию.

Страны Евросоюза, США, Канада и Британия договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки и заморозить резервы российского центробанка.

И Евросоюз, и Британия внесли в санкционный список несколько крупнейших предпринимателей, а также множество других влиятельных российских фигур.

Британия, которую раньше критиковали за то, что ее санкционный список короче, чем у США и ЕС, неуклонно его расширяет.

ЕС и Британия ввели санкции против российской авиации, причем Британия, не дожидаясь решений Брюсселя, первой закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

Британия, которая накануне брексита много говорила о важности контроля своих границ — в первую очередь, в плане недопущения массовых потоков нелегальных мигрантов, ощутимо облегчила процесс приема в страну беженцев из Украины и оказания им необходимой помощи.

На этой неделе начала действовать государственная программа, поощряющая жителей страны размещать у себя украинских беженцев: вопреки опасениям скептиков, говоривших, что выход из ЕС приведет к росту ксенофобии, за первые два дня работы программы о своей готовности принять у себя украинцев заявили более 100 тысяч британских организаций и частных лиц.

Общей политики нет



Но можно ли говорить, что развязанная путинской Россией война в Европе привела к политическому сближению Лондона и Брюсселя?

"Близость Европы и Британии в результате кризиса наблюдается лишь в области санкций против России", — говорит Джули Ньютон.

"Очевидно, что Британия и ЕС координируют действия по украинскому кризису. Но я не думаю, что британское правительство меняет свое отношение к Европе", — полагает профессор Королевского колледжа Лондона Ананд Менон, директор инициативы "Соединенное Королевство в меняющейся Европе".

"Британское правительство полагает, что этот кризис доказал правоту британской позиции — что они могут сотрудничать неформально с ЕС и могут сотрудничать с отдельными членами ЕС или с группой стран ЕС", — отмечает Ананд Менон.

Например, в середине февраля был заключен договор между Британией, Польшей и Украиной в области безопасности.

Британия также работает отдельно с Вышеградской группой, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. 8 марта состоялся саммит этой группы, на котором была намечена программа по поддержке Украины, а также программа сотрудничества в области кибербезопасности.

Британия входит в так называемые Совместные экспедиционные силы, обеспечивающие сотрудничество в области безопасности десяти стран Северной Европы.

Украина и "глобальная Британия"



"Тезис о "глобальной Британии" остается основой внешней политики Британии, но ее модифицировали с учетом этого кризиса", — говорит Ананд Менон.

Одним из главных документов, определяющих международную политику Британии, выступает так называемое "Интегрированное ревью" — документ, принятый в 2021 году.

"В этом документе четко говорится, что стабильность и безопасность евроатлантического региона — приоритет региональной политики Британии", — отмечает Ананд Менон. По его мнению, действия Британии во время нынешнего кризиса никак не противоречат этому документу.

По мнению эксперта, желание стать глобальной силой — это просто здравый смысл.

"Нет никаких сомнений, что важнейшие события в области международных отношений и безопасности в следующие несколько десятилетий будут происходить в дальневосточном регионе, говорит профессор Менон.

Поворот в сторону Азии и Тихоокеанского региона, по его мнению, неизбежен. "Украина лишь временно приостановила этот процесс", — полагает профессор.

Подарок Джонсону



"Борис Джонсон любит представлять Британию как гаранта безопасности Европы, — поясняет Джули Ньютон. — Что-то вроде США номер 2".

"В каком-то смысле нынешний кризис вокруг Украины — просто подарок Джонсону. Этот кризис помогает укреплять идею "глобальной Британии" и позволяет Джонсону делать громкие заявления о роли НАТО и Великобритании", — говорит она.

Отмечая, что в ЕС трудно достичь консенсуса в области международной политики, Джонсон, наоборот, подчеркивает, что теперь, выйдя из союза, Британия получила свободу действий на международной арене.

"Джонсон полагает, что мы можем возвышаться над ЕС как истинные гаранты безопасности в этом кризисе, наряду с США, — рассказывает Джули Ньютон. — Он также говорит о создании малых групп в рамках НАТО — например, группы, которая включала бы балтийские государства и Британию".

После российского вторжения в Украину Британия действительно поставила дополнительное вооружение в Эстонию и удвоила там свое военное присутствие.

Еще до начала войны Британия стала первой страной, поставившей противотанковое оружие Украине. Лишь потом другие европейские страны последовали ее примеру.

Разные подходы



При введении нынешних санкций против России санкционный список ЕС был длиннее, чем список Британии.

При этом Британия объявила, что окажется полностью от импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года, в то время как Евросоюз намеревается избавиться от российской зависимости в поставках углеводородов не ранее, чем через пять лет.

ЕС получает 40% газа из России, в Германии эта доля еще выше — порядка 60%.

Британия меньше зависит от поставок российского газа, и это, по мнению Джули Ньютон, частично определяет разницу в отношении Британии и ЕС к России.

"Борис Джонсон больше склоняется в сторону принуждения и сдерживания, к силовому подходу", — отмечает Джули Ньютон.

В отличие от него, многие лидеры стран ЕС, в частности Франции, больше склонялись в сторону дипломатии, хотя развязанная в конце февраля российская агрессия внесла в этот подход определенные коррективы.

Культурные и социальные связи России с отдельными странами ЕС сильнее, чем ее связи с Британией. Например, традиционно сильными оставались связи России с Италией и Францией.

Так, следуя традиции времен генерала де Голля, Франция часто представляет себя как силу, балансирующую между Россией и Западом, в попытке смягчить влияние США. В Германии, которая наряду с Францией выступает ведущим игроком в ЕС, в течение нескольких послевоенных десятилетий идея конфронтации с Россией была трудновообразимой.

Риторика же официального Лондона в адрес России ужесточалась все больше, начиная с 2006 года, когда в Британии посредством радиоактивного полония был убит экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, в чем британское правительство прямо обвинило российское государство, и в особенности — после попытки отравления "Новичком" бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Что дальше?



"Между позициями ЕС и Британии — пропасть. Этот кризис сблизил их, но он лишь маскирует разногласия", — предупреждает Джули Ньютон.

Это разногласия по Северной Ирландии и по границе, которая фактически была проведена между Северной Ирландией и Великобританией в связи с брекситом.

Остаются разногласия и серьезные ограничения в торговле между ЕС и Великобританией.

"Как только прекратится стрельба в Украине, эти разногласия вернутся", — убеждена Джули Ньютон.

Тогда же, вероятно, вернутся и разногласия по поводу того, как строить отношения с Россией.

"Британия будет продолжать настаивать на наказании и жестком подходе к России, на силовом решении проблемы, а европейцы вернутся к тому, что они предпочитают, — дипломатическому решению конфликтов", — говорит Джули Ньютон.

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