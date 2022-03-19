Российские космонавты на МКС переоделись в желто-синие комбинезоны

Три российских космонавта прибыли в пятницу вечером на Международную космическую станцию ​​в желтых комбинезонах с синими вставками. Это цвета украинского флага.

Многие комментаторы увидели в этом намек на отношение космонавтов к текущим событиям. Сами космонавты никаких заявлений на эту тему не делали.

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков из "Роскосмоса" - первые россияне, прибывшие на космическую станцию ​​за три с лишним недели российского вторжения на Украину.

Во время общения по видеосвязи с Землей Олега Артемьева спросили, почему на них комбинезоны желтого цвета, а не серого, как у экипажа МКС.

"Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны. Чтобы не одинаковые были. Дошла очередь до нас. На самом деле там много материала скопилось желтого. Надо было его в дело пустить. Поэтому пришлось нам желтые комбезы одеть", - ответил Артемьев под дружный смех и улыбки окружающих.

Из-за войны в Украине Европейское космическое агентство ESA приостановило миссию исследования Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars) - совместную с Роскосмосом программу. Но программа Международной космической станции (МКС) продолжается. МКС поддерживается Европейским космическим агентством, Роскомосом и Космическим агентством США.

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