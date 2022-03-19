"Данные подтверждают факты изнасилования задержанных". В ООН представили доклад о массовых репрессиях в Беларуси в 2020 году

За пять дней протестов, последовавших за президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года, были арестованы около 13 500 человек, в том числе 700 несовершеннолетних. Многие из задержанных подвергались продолжительным избиениям дубинками в транспорте, в отделениях милиции и следственных изоляторах. Об этом говорится в отчете, подготовленном Управлением Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ) и опубликованном на сайте организации.

"Масштабные акции протеста начались сразу после объявления действующим президентом своей победы на выборах девятого августа 2020 года. Власти ответили на демонстрации массовыми репрессиями с повсеместным и чрезмерным применением силы", — рассказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в 17 марта во Дворце Наций в Женеве.

По ее данным, для подавления мирных протестов во всех шести административных областях Беларуси были задействованы подразделения не менее семи силовых структур.

"Протестующих избивали до тех пор, пока они не теряли сознание, — сообщила Мишель Бачелет. — При этом против демонстрантов применялись светошумовые гранаты и стальные пули с резиновым покрытием, что привело к множеству тяжелых травм".

По информации, полученной из достоверных источников, отметила Верховный комиссар, в результате чрезмерного применения силы в ходе протестов погибли по меньшей мере три человека. Власти Беларуси отрицают ответственность за гибель этих людей, хотя никакого расследования, как говорится в отчете УВКПЧ, не проводилось.

"Наши данные подтверждают факты изнасилования задержанных и применения других форм сексуального и гендерного насилия в отношении как мужчин, так и женщин, — продолжила Бачелет. — Медицинские записи, изученные УВКПЧ, указывают на наличие травм мужских гениталий. К задержанным также применялось психологическое давление, в том числе угрозы изнасилования".

По данным УВКПЧ, с 9 по 14 августа многочисленные закрытые процессы в местах содержания под стражей проходили без соблюдения основных процессуальных гарантий. По свидетельствам многих подсудимых, чаще всего суд продолжался всего несколько минут. За немногими исключениями судьи игнорировали показания подсудимых о пытках и жестоком обращении, несмотря на наличие телесных повреждений.

Есть все основания полагать, сообщила Верховный комиссар, что к концу 2021 года в белорусских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям находились 969 человек. В настоящее время эта цифра продолжает расти. Несколько подсудимых получили тюремные сроки от 10 и более лет.

​В августе 2021 года Следственный комитет Республики Беларусь сообщил, что во второй половине 2020 года к нему поступило около 5000 жалоб на предполагаемое жестокое обращение, и все они были отклонены.

"Власти также применяли массовые репрессии против независимых СМИ и гражданского общества, — продолжила Мишель Бачелет. — Они закрывали средства массовой информации, ликвидировали независимые группы гражданского общества, включая правозащитные организации, возбуждали уголовные дела против журналистов и правозащитников. В настоящее время (17 марта — Прим. Zerkalo.io) по политически мотивированным обвинениям в белорусских тюрьмах содержатся 1085 человек, в том числе правозащитники, журналисты, представители оппозиции и рядовые граждане, открыто выражавшие свое несогласие".

В дополнение к рекомендациям, изложенным в отчете от марта 2021 года, Верховный комиссар призвала правительство Беларуси немедленно освободить всех осужденных по политическим мотивам и прекратить все другие нарушения прав человека, в том числе систематические репрессии против гражданского общества, независимых СМИ и оппозиционных групп.

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